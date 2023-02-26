Человек погиб, еще трое получили травмы в ДТП с участием 32 машин под Новгородом

Проезд по трассе пока заблокирован

26 февраля 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: vk.com/region53

32 транспортных средства, из которых 25 легковых машин и семь грузовиков, попали в ДТП на трассе М-11 в Новгородской области. Как сообщает РИА Новости, один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растёкся по дороге.

В результате ДТП погибла женщина, ещё три человека получили травмы. Проезд по трассе пока заблокирован – образовалась огромная многокилометровая пробка. По предварительной информации, причиной аварии стали погодные условия.

"Автодор" информирует, что на дорогу М-10 организовали съезд на 330-м километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м километре по направлению в Москву. Также открыты пункты обогрева для водителей.