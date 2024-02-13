Один человек погиб и пять пострадали на дорогах Алтайского края 12 февраля
Также в регионе зарегистрировали 770 нарушений ПДД
13 февраля 2024, 09:17, ИА Амител
Смертельное ДТП в Алейском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края
В Алтайском крае 12 февраля произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и пятеро пострадали.
Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами аварий стали выезд на встречку, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходного перехода.
Также за сутки в регионе зарегистрировали 770 нарушений ПДД. 22 водителя при этом были пьяны, а пятеро из них сели за руль в таком виде повторно.
10:10:57 13-02-2024
Если бы погибшим накануне их смерти предложили бы не садиться за руль в этот печальный для их родственников день, они бы послушались? Думаю нет. Просто не поверили бы. Самое смешное все 100 % участников праздника жизни уверены,что доживут до глубокой старости,а там придумают какое-нибудь лекарство от смерти. Забавно.
12:26:23 13-02-2024
Гость (10:10:57 13-02-2024) Если бы погибшим накануне их смерти предложили бы не садитьс... Причем здесь это?
10:49:06 13-02-2024
Каждому свое-как на воротах Бухенвальда. Плюс- человек ни о чем так мало не думает, как о своей смерти. Народная немецкая пословица.
12:26:54 13-02-2024
Гость (10:49:06 13-02-2024) Каждому свое-как на воротах Бухенвальда. Плюс- человек ни о ... Сурово!