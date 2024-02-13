Один человек погиб и пять пострадали на дорогах Алтайского края 12 февраля

Также в регионе зарегистрировали 770 нарушений ПДД

13 февраля 2024, 09:17, ИА Амител

Смертельное ДТП в Алейском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края

В Алтайском крае 12 февраля произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и пятеро пострадали.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами аварий стали выезд на встречку, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Также за сутки в регионе зарегистрировали 770 нарушений ПДД. 22 водителя при этом были пьяны, а пятеро из них сели за руль в таком виде повторно.