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Один человек погиб и пять пострадали на дорогах Алтайского края 12 февраля

Также в регионе зарегистрировали 770 нарушений ПДД

13 февраля 2024, 09:17, ИА Амител

Смертельное ДТП в Алейском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края
Смертельное ДТП в Алейском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края

В Алтайском крае 12 февраля произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и пятеро пострадали.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами аварий стали выезд на встречку, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Также за сутки в регионе зарегистрировали 770 нарушений ПДД. 22 водителя при этом были пьяны, а пятеро из них сели за руль в таком виде повторно.

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

10:10:57 13-02-2024

Если бы погибшим накануне их смерти предложили бы не садиться за руль в этот печальный для их родственников день, они бы послушались? Думаю нет. Просто не поверили бы. Самое смешное все 100 % участников праздника жизни уверены,что доживут до глубокой старости,а там придумают какое-нибудь лекарство от смерти. Забавно.

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Гость

12:26:23 13-02-2024

Гость (10:10:57 13-02-2024) Если бы погибшим накануне их смерти предложили бы не садитьс... Причем здесь это?

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Гость

10:49:06 13-02-2024

Каждому свое-как на воротах Бухенвальда. Плюс- человек ни о чем так мало не думает, как о своей смерти. Народная немецкая пословица.

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Гость

12:26:54 13-02-2024

Гость (10:49:06 13-02-2024) Каждому свое-как на воротах Бухенвальда. Плюс- человек ни о ... Сурово!

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