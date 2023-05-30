Человек погиб и семеро детей пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону
Состояние детей пока неизвестно — их доставляют в больницу для обследования
30 мая 2023, 21:37, ИА Амител
Фото: amic.ru
Один человек погиб и семеро детей пострадали при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в региональном ГУ МЧС.
Информация об обрушении поступила в 16:25. На месте от травм погибла женщина, семеро детей получили ранения. Состояние пострадавших не уточняется – их доставляют в лечебное учреждение для обследования.
Сейчас на месте работают спасатели. Подробности происшествия выясняются.
03:09:12 31-05-2023
Вот так везде,чего не коснись в стране,то горит,то разваливается,то рушится,годами только воровали и вывозили заграницу,вот вам результат.
09:06:13 31-05-2023
Нищета (03:09:12 31-05-2023) Вот так везде,чего не коснись в стране,то горит,то развалива... Главное чтоб всё было по либеральному ...И чтоб рынок был свободный.
07:53:51 31-05-2023
Может теракт? При атаке беспилотников меньше пострадало