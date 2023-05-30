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Человек погиб и семеро детей пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Состояние детей пока неизвестно — их доставляют в больницу для обследования

30 мая 2023, 21:37, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Один человек погиб и семеро детей пострадали при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в региональном ГУ МЧС. 

Информация об обрушении поступила в 16:25. На месте от травм погибла женщина, семеро детей получили ранения. Состояние пострадавших не уточняется – их доставляют в лечебное учреждение для обследования. 

Сейчас на месте работают спасатели. Подробности происшествия выясняются.

чрезвычайное происшествие

Комментарии 3

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Нищета

03:09:12 31-05-2023

Вот так везде,чего не коснись в стране,то горит,то разваливается,то рушится,годами только воровали и вывозили заграницу,вот вам результат.

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Гость

09:06:13 31-05-2023

Нищета (03:09:12 31-05-2023) Вот так везде,чего не коснись в стране,то горит,то развалива... Главное чтоб всё было по либеральному ...И чтоб рынок был свободный.

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Гость

07:53:51 31-05-2023

Может теракт? При атаке беспилотников меньше пострадало

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