Человек погиб и семеро детей пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Состояние детей пока неизвестно — их доставляют в больницу для обследования

30 мая 2023, 21:37, ИА Амител

Фото: amic.ru

Один человек погиб и семеро детей пострадали при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в региональном ГУ МЧС.

Информация об обрушении поступила в 16:25. На месте от травм погибла женщина, семеро детей получили ранения. Состояние пострадавших не уточняется – их доставляют в лечебное учреждение для обследования.

Сейчас на месте работают спасатели. Подробности происшествия выясняются.