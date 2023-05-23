Пожар на теплоходе в ХМАО: что известно о происшествии, сколько человек погибло?
Обстоятельства произошедшего устанавливают
23 мая 2023, 16:27, Анастасия Бичакова
Серьёзный пожар вспыхнул на теплоходе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 23 мая. Есть жертвы. Что об этом известно – в материале amic.ru.
Что случилось?
23 мая во время ночной стоянки в районе посёлка Зенково Ханты-Мансийского автономного округа на судне "РТ-377" произошёл хлопок и вспыхнул пожар. Об этом пишут на странице во "ВКонтакте" управления Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.
"При тушении пожара береговыми пожарными расчётами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега Оби", – говорится в сообщении.
Известны ли причины пожара на теплоходе в ХМАО?
"В рамках проверочных мероприятий выясняются причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна. По их результатам будут приняты меры реагирования", – уточнили в Ространснадзоре.
Сколько пострадавших? А погибших?
По информации Ространснадзора, в результате происшествия пострадали пять человек, их доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести.
Один человек, увы, погиб.
Правда ли, что это не первое подобное происшествие в ХМАО за последнее время?
Да, правда.
На прошлой неделе, 16 мая, в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошёл пожар при ремонте газопровода.
И точно так же пострадали пятеро, а погиб один человек, рассказал в своём Telegram-канале директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
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