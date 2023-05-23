23 мая во время ночной стоянки в районе посёлка Зенково Ханты-Мансийского автономного округа на судне "РТ-377" произошёл хлопок и вспыхнул пожар. Об этом пишут на странице во "ВКонтакте" управления Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.

"При тушении пожара береговыми пожарными расчётами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега Оби", – говорится в сообщении.