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Пожар на теплоходе в ХМАО: что известно о происшествии, сколько человек погибло?

Обстоятельства произошедшего устанавливают

23 мая 2023, 16:27, Анастасия Бичакова

Фото: vk.com/public217507277
Фото: vk.com/public217507277

Серьёзный пожар вспыхнул на теплоходе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 23 мая. Есть жертвы. Что об этом известно – в материале amic.ru.

1

Что случилось?

23 мая во время ночной стоянки в районе посёлка Зенково Ханты-Мансийского автономного округа на судне "РТ-377" произошёл хлопок и вспыхнул пожар. Об этом пишут на странице во "ВКонтакте" управления Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.

"При тушении пожара береговыми пожарными расчётами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега Оби", – говорится в сообщении.

2

Известны ли причины пожара на теплоходе в ХМАО?

Нет, пока причины ЧП на теплоходе в ХМАО неизвестны.
"В рамках проверочных мероприятий выясняются причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна. По их результатам будут приняты меры реагирования", – уточнили в Ространснадзоре.
Amic.ru следит за развитием событий.
3

Сколько пострадавших? А погибших?

По информации Ространснадзора, в результате происшествия пострадали пять человек, их доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести.

Один человек, увы, погиб.

4

Правда ли, что это не первое подобное происшествие в ХМАО за последнее время?

Да, правда.

На прошлой неделе, 16 мая, в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошёл пожар при ремонте газопровода.

И точно так же пострадали пятеро, а погиб один человек, рассказал в своём Telegram-канале директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Фото: unsplash.com

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