Человек погиб после опрокидывания иномарки на Алтае
Еще двое получили травмы
26 июля 2024, 08:31, ИА Амител
ДТП у Акташа / Фото: МВД Республики Алтай
Человек погиб и двое пострадали при опрокидывании иномарки в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в местном МВД.
Авария случилась вблизи села Акташ 24 июля около 10:30. 27-летний житель села Чибит не справился с управлением Toyota Corolla и угодил в кювет.
В итоге в больницу был доставлен 32-летний пассажир, который впоследствии скончался от травм. Также был госпитализирован водитель.
Кроме того, за медпомощью обращалась 22-летняя пассажирка, однако ей госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку.
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