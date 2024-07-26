Человек погиб после опрокидывания иномарки на Алтае

Еще двое получили травмы

26 июля 2024, 08:31, ИА Амител

ДТП у Акташа / Фото: МВД Республики Алтай

Человек погиб и двое пострадали при опрокидывании иномарки в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в местном МВД.

Авария случилась вблизи села Акташ 24 июля около 10:30. 27-летний житель села Чибит не справился с управлением Toyota Corolla и угодил в кювет.

В итоге в больницу был доставлен 32-летний пассажир, который впоследствии скончался от травм. Также был госпитализирован водитель.

Кроме того, за медпомощью обращалась 22-летняя пассажирка, однако ей госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку.