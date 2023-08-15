Человек погиб при крушении учебного самолета в Краснодарском крае

Инцидент произошел в черте аэродрома — разрушений и пострадавших на земле не было

15 августа 2023, 10:20, ИА Амител

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в черте аэродрома в Краснодарском крае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, погиб один из членов экипажа.

Инцидент произошел во время захода на посадку. Самолет упал в черте аэродрома – разрушений и пострадавших на земле не было. По предварительной информации, один из членов экипажа погиб.

Напомним, что схожий случай с учебным истребителем произошел в начале июля: в Камчатском крае потерпел крушение МиГ-31.

Самолет тогда летел без боекомплекта. СМИ сообщали, что пилоты не успели катапультироваться.