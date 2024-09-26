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Минтруд России хочет снять ограничения на работу женщин в шахтах и на рудниках

Речь идет о работе на поверхности строящихся шахт

26 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Карьер на руднике / Фото: unsplash.com
Карьер на руднике / Фото: unsplash.com

Минтруд РФ предложил сократить список должностей и производств, на которых ограничивается труд женщин. В частности, предполагается исключить из перечня запрещенных профессий работу на поверхности действующих строящихся шахт. Об этом сообщает ТАСС.

"Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности", – заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. Вовченко подчеркнул, что эти позиции предлагается исключить из перечня профессий, в которых не могут трудиться женщины. Речь идет об управлении самоходными машинами на открытых горных работах, работах на поверхности действующих строящихся шахт, рудников, резервов, работы по обогащению, брикетированию, агломерации.

В Минтруде подчеркивают, что сам проект приказа разработан в рамках предложения "Деловой России". Кроме того, учитываются предложения общественников, отраслевых объединений и профильных экспертов.

Работа

Комментарии 37

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Стас Пле

08:07:31 26-09-2024

Желательно б от женщин демографию. Мужчины поработаю на рудниках.

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Андрей

12:07:50 26-09-2024

Стас Пле (08:07:31 26-09-2024) Желательно б от женщин демографию. Мужчины поработаю на рудн... Демографию от открытой форточки?

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Гость

08:15:33 26-09-2024

Женщины детьми должны заниматся.

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Гость

08:51:32 26-09-2024

Гость (08:15:33 26-09-2024) Женщины детьми должны заниматся.... сфигали должны, достали указывать

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Гость

10:22:00 26-09-2024

Гость (08:51:32 26-09-2024) сфигали должны, достали указывать... Это ваше предназначение Природой данное. Не долг.

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Гость

10:45:13 26-09-2024

Гость (10:22:00 26-09-2024) Это ваше предназначение Природой данное. Не долг.... Шо, опять?) Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем? Вы уж определитесь, у нас, человеков, паприроди, или мы все же от нее уже далеко и у нас даже инстинктов нет, как говорят товарищи ученые. А то в той природе такого понаворочено, что вы офигеете, живя по ее заветам.

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Стас Пле

13:37:31 26-09-2024

Гость (10:45:13 26-09-2024) Шо, опять?) Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем...
Я к тому, что при прочих равных мужчина родить не может. Будь он беден или богат и тд и тп.

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Гость

14:33:02 26-09-2024

Гость (10:45:13 26-09-2024) Шо, опять?) Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем... тамбовский волк товарищ этим ученым

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Жительница Барнео

10:37:50 26-09-2024

Гость (08:15:33 26-09-2024) Женщины детьми должны заниматся....
А у мужчин лапки? У отцов и матерей равная ответственность перед ребёнком по СК. И по закону отцы тоже могут сидеть в декрете

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Гость

08:35:18 26-09-2024

Для тяжёлой работы есть сотни тысяч зэков
А то устроили им "курорт" за счёт бюджета

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Гость

10:46:59 26-09-2024

Гость (08:35:18 26-09-2024) Для тяжёлой работы есть сотни тысяч зэковА то устроили ... Гость, ну ты и садист, так ты никогда не перевоспитаешь зеков.

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Мария

08:37:42 26-09-2024

Конечно теперь еще женщинам в шахтах и рудниках горбатиться, а мужикам только у телевизора лежать, куда катимся.....

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Гость

12:01:31 26-09-2024

Мария (08:37:42 26-09-2024) Конечно теперь еще женщинам в шахтах и рудниках горбатиться,... ага куда не плюнь одни мужики пашут) бабье то на лавочках торчит, то по городу болтается))) расскажи мне сказку)) как бабы работают.

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гость

08:49:11 26-09-2024

и запрет на труд детей еще давайте снимем и вернемся к эпохе крепостного права

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Афиноген

09:04:53 26-09-2024

гость (08:49:11 26-09-2024) и запрет на труд детей еще давайте снимем и вернемся к эпохе... У меня создаётся такое впечатление ,что есть желание поработить всех -и старых ,и малых,и тех же женщин.Говорят про убывающее население ,про катастрофу с демографией и тут же создают эти условия при которых воспроизводство ,попросту ,невозможно.

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гость

09:01:29 26-09-2024

Русский работяг-шахтер живёт в среднем 50 лет и умирает в мучениях от профзаболеваний. А младший Абрамович, которому чуть больше 20 и который даже русским языком толком не владеет, поскольку живёт в основном за на Запападе, живёт там как царь иудейский в невиданной роскоши. Вот и вся арифметика!

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Гость

14:32:23 26-09-2024

гость (09:01:29 26-09-2024) Русский работяг-шахтер живёт в среднем 50 лет и умирает в му... так туда раньше всех и прилетит ядерная бомба и подохнет он посередь роскоши своей а мы тут в избушках еще поживем

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Гость

09:07:59 26-09-2024

Не могу понять ваших стонов. Кто то женщин на шахты и рудники под конвоем тащит? Есть у кого то желание там работать, идет и работает.

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Мусик

09:13:05 26-09-2024

Гость (09:07:59 26-09-2024) Не могу понять ваших стонов. Кто то женщин на шахты и рудник... именно желания там работать в принципе быть не может.
а вот необходимость - другое дело.
ну и выбор простой - либо женщина-мать, либо женщина-кайлом_махать.

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Гость

09:16:10 26-09-2024

Гость (09:07:59 26-09-2024) Не могу понять ваших стонов. Кто то женщин на шахты и рудник... В шахтёрских городках другой работы нет вообще. Или на шахте у Абрамовича горбатиться и умирать от обвалов, взрывов метана и воспаления забитых пылью лёгких, или умирать под забором от голода. Другого русским не дано!

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Мусик

09:36:43 26-09-2024

Гость (09:16:10 26-09-2024) В шахтёрских городках другой работы нет вообще. Или на шахте... всегда есть выбор.

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гость

09:55:37 26-09-2024

Мусик (09:36:43 26-09-2024) всегда есть выбор....
иногда - он весьма условен, больше иллюзия выбора, чем реальная альтернатива. Когда есть нечего, и по лавкам сколько то там голодных, и в шахту полезешь, и на лесоповал пойдешь. А растить детей сегодня ой как дорого обходится основной массе простого народа

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Мусик

10:41:11 26-09-2024

гость (09:55:37 26-09-2024) иногда - он весьма условен, больше иллюзия выбора, чем р... дойти до ситуации "Когда есть нечего, и по лавкам сколько то там голодных" - это тоже значит был в эту сторону выбор. и чем дальше тем сложнее переломить.
выбор есть всегда.
и самому чему-то научиться, и детей подучить - есть возможности.
да хоть показать им существование другого кроме шахты, лесоповала и тик-тока.

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Гость

14:37:06 26-09-2024

гость (09:55:37 26-09-2024) иногда - он весьма условен, больше иллюзия выбора, чем р... ну ты загнул. Не обязательно если приперло кайло в руки брать. Можно и воровать а если уж заловят тебе кайло и так в обязательном порядке дадут

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Гость

14:34:18 26-09-2024

Гость (09:07:59 26-09-2024) Не могу понять ваших стонов. Кто то женщин на шахты и рудник... на руднике есть и для женщин должности например директор по производству

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Гость

09:25:55 26-09-2024

На поверхности и сейчас работают женщины, расширяют перечень разрешенных работ, хватит скулить.

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Гость

10:37:49 26-09-2024

Тем временем "Россиян предложили вывозить из городов в тысячу биоэкопоселений, чтобы повысить рождаемость и заселить заброшенные территории. Об этом президент общества биотехнологов России и вице-президент Курчатовского института Раиф Василов рассказал на форуме биотехнологий. НИЦ «Курчатовский институт» возглавляет Михаил Ковальчук.
В презентации Василов отметил, что главный вызов для России в XXI веке — обеспечить устойчивое развитие огромной, но фактически заселенной только на треть территории, тогда как инфраструктура в масштабах страны остается неразвитой, а численность населения снижается. «Градостроительная идея, как это развивать — это биоэкономика, использование местных ресурсов для обеспечения людей всем необходимым. Бездорожный или внедорожный транспорт. Это должно быть не отдельно взятое поселение. Это должна быть целая сеть, которая будет охватывать всю страну», — пояснил он. Василов считает, что биоэкопоселение будет представлять собой населенный пункт, рассчитанный на 400–1000 жителей, который будет самостоятельно обеспечивать себя теплом, энергией и продовольствием, а также утилизировать свои отходы. " Отдельно радуют про бездорожный транспорт. Видимо, дороги строить к этим поселениям не будут, чтобы не разбежались) Надо, надо нам еще больше территорий.

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Мусик

10:51:01 26-09-2024

Гость (10:37:49 26-09-2024) Тем временем "Россиян предложили вывозить из городов в тысяч... лошадки, коровки, пастораль...
солженициновский примитив

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Гость

11:05:10 26-09-2024

Мусик (10:51:01 26-09-2024) лошадки, коровки, пастораль...солженициновский примитив... Дугинский) А это уже посерьезнее будет.

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Гость

14:27:40 26-09-2024

Гость (10:37:49 26-09-2024) Тем временем "Россиян предложили вывозить из городов в тысяч... надо восстановить статью УК ССЫЛКА ВЫСЫЛКА НА ПОСЕЛЕНИЕ и вместо тюремного срока ее давать с запретом жить в крупных и средних городах - вот и все и гуманно и сердито

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Гость

14:35:29 26-09-2024

Гость (10:37:49 26-09-2024) Тем временем "Россиян предложили вывозить из городов в тысяч... не нужны дороги. На баржах все возить будут

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Гость

10:56:10 26-09-2024

Идет эпоха роботов. Удел работать, будет избранным, остальные будут пользоваться в гармонии плодами роботизации. Только не далекие правители государств, загоняют женщин в шахты. Жаль, Россия в этой группе.

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Гость

11:41:07 26-09-2024

Гость (10:56:10 26-09-2024) Идет эпоха роботов. Удел работать, будет избранным, остальны... Живете в грезах, что где то есть другой (хороший) капитализм, где за людей вкалывают роботы? Нет такого, вместо граждан золотого миллиарда вкалывают рабочие третьего мира. Старые добрые традиции калониализма.

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Гость

11:59:24 26-09-2024

Правильно, хоть какой то толк будет от них.

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Дима

12:07:01 26-09-2024

Баб заставляете работать)) ужас какой.

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Гость

13:59:39 26-09-2024

Дима (12:07:01 26-09-2024) Баб заставляете работать)) ужас какой.... Димочка, солнышко, если завтра "бабы" не выйдут туда, где они, по твоему мнению, "не работают", тебе небо с овчинку покажется. Детские сады, школы, поликлиники, больницы, электротранспорт, магазины, гос. учреждения - все ж медным тазом накроется. Тебе реально невдомек, что женщин сейчас на рабочих местах, скорее всего, даже больше, чем мужчин, или прикидываешься? И так и так тупнем выходишь.

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Гость

13:49:22 26-09-2024

Что-то мне подсказывает, что дело здесь не в безопасности женщин, а в нехватке мужчин на эту работу.

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