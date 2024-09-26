Минтруд России хочет снять ограничения на работу женщин в шахтах и на рудниках

Речь идет о работе на поверхности строящихся шахт

26 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Карьер на руднике / Фото: unsplash.com

Минтруд РФ предложил сократить список должностей и производств, на которых ограничивается труд женщин. В частности, предполагается исключить из перечня запрещенных профессий работу на поверхности действующих строящихся шахт. Об этом сообщает ТАСС.

"Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности", – заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. Вовченко подчеркнул, что эти позиции предлагается исключить из перечня профессий, в которых не могут трудиться женщины. Речь идет об управлении самоходными машинами на открытых горных работах, работах на поверхности действующих строящихся шахт, рудников, резервов, работы по обогащению, брикетированию, агломерации.

В Минтруде подчеркивают, что сам проект приказа разработан в рамках предложения "Деловой России". Кроме того, учитываются предложения общественников, отраслевых объединений и профильных экспертов.