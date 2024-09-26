Минтруд России хочет снять ограничения на работу женщин в шахтах и на рудниках
Речь идет о работе на поверхности строящихся шахт
26 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Минтруд РФ предложил сократить список должностей и производств, на которых ограничивается труд женщин. В частности, предполагается исключить из перечня запрещенных профессий работу на поверхности действующих строящихся шахт. Об этом сообщает ТАСС.
"Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности", – заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. Вовченко подчеркнул, что эти позиции предлагается исключить из перечня профессий, в которых не могут трудиться женщины. Речь идет об управлении самоходными машинами на открытых горных работах, работах на поверхности действующих строящихся шахт, рудников, резервов, работы по обогащению, брикетированию, агломерации.
В Минтруде подчеркивают, что сам проект приказа разработан в рамках предложения "Деловой России". Кроме того, учитываются предложения общественников, отраслевых объединений и профильных экспертов.
08:07:31 26-09-2024
Желательно б от женщин демографию. Мужчины поработаю на рудниках.
12:07:50 26-09-2024
Стас Пле (08:07:31 26-09-2024) Желательно б от женщин демографию. Мужчины поработаю на рудн... Демографию от открытой форточки?
08:15:33 26-09-2024
Женщины детьми должны заниматся.
08:51:32 26-09-2024
Гость (08:15:33 26-09-2024) Женщины детьми должны заниматся.... сфигали должны, достали указывать
10:22:00 26-09-2024
Гость (08:51:32 26-09-2024) сфигали должны, достали указывать... Это ваше предназначение Природой данное. Не долг.
10:45:13 26-09-2024
Гость (10:22:00 26-09-2024) Это ваше предназначение Природой данное. Не долг.... Шо, опять?) Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем? Вы уж определитесь, у нас, человеков, паприроди, или мы все же от нее уже далеко и у нас даже инстинктов нет, как говорят товарищи ученые. А то в той природе такого понаворочено, что вы офигеете, живя по ее заветам.
13:37:31 26-09-2024
Гость (10:45:13 26-09-2024) Шо, опять?) Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем...
Я к тому, что при прочих равных мужчина родить не может. Будь он беден или богат и тд и тп.
14:33:02 26-09-2024
Гость (10:45:13 26-09-2024) Шо, опять?) Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем... тамбовский волк товарищ этим ученым
10:37:50 26-09-2024
Гость (08:15:33 26-09-2024) Женщины детьми должны заниматся....
А у мужчин лапки? У отцов и матерей равная ответственность перед ребёнком по СК. И по закону отцы тоже могут сидеть в декрете
08:35:18 26-09-2024
Для тяжёлой работы есть сотни тысяч зэков
А то устроили им "курорт" за счёт бюджета
10:46:59 26-09-2024
Гость (08:35:18 26-09-2024) Для тяжёлой работы есть сотни тысяч зэковА то устроили ... Гость, ну ты и садист, так ты никогда не перевоспитаешь зеков.
08:37:42 26-09-2024
Конечно теперь еще женщинам в шахтах и рудниках горбатиться, а мужикам только у телевизора лежать, куда катимся.....
12:01:31 26-09-2024
Мария (08:37:42 26-09-2024) Конечно теперь еще женщинам в шахтах и рудниках горбатиться,... ага куда не плюнь одни мужики пашут) бабье то на лавочках торчит, то по городу болтается))) расскажи мне сказку)) как бабы работают.
08:49:11 26-09-2024
и запрет на труд детей еще давайте снимем и вернемся к эпохе крепостного права
09:04:53 26-09-2024
гость (08:49:11 26-09-2024) и запрет на труд детей еще давайте снимем и вернемся к эпохе... У меня создаётся такое впечатление ,что есть желание поработить всех -и старых ,и малых,и тех же женщин.Говорят про убывающее население ,про катастрофу с демографией и тут же создают эти условия при которых воспроизводство ,попросту ,невозможно.
09:01:29 26-09-2024
Русский работяг-шахтер живёт в среднем 50 лет и умирает в мучениях от профзаболеваний. А младший Абрамович, которому чуть больше 20 и который даже русским языком толком не владеет, поскольку живёт в основном за на Запападе, живёт там как царь иудейский в невиданной роскоши. Вот и вся арифметика!
14:32:23 26-09-2024
гость (09:01:29 26-09-2024) Русский работяг-шахтер живёт в среднем 50 лет и умирает в му... так туда раньше всех и прилетит ядерная бомба и подохнет он посередь роскоши своей а мы тут в избушках еще поживем
09:07:59 26-09-2024
Не могу понять ваших стонов. Кто то женщин на шахты и рудники под конвоем тащит? Есть у кого то желание там работать, идет и работает.
09:13:05 26-09-2024
Гость (09:07:59 26-09-2024) Не могу понять ваших стонов. Кто то женщин на шахты и рудник... именно желания там работать в принципе быть не может.
а вот необходимость - другое дело.
ну и выбор простой - либо женщина-мать, либо женщина-кайлом_махать.
09:16:10 26-09-2024
Гость (09:07:59 26-09-2024) Не могу понять ваших стонов. Кто то женщин на шахты и рудник... В шахтёрских городках другой работы нет вообще. Или на шахте у Абрамовича горбатиться и умирать от обвалов, взрывов метана и воспаления забитых пылью лёгких, или умирать под забором от голода. Другого русским не дано!
09:36:43 26-09-2024
Гость (09:16:10 26-09-2024) В шахтёрских городках другой работы нет вообще. Или на шахте... всегда есть выбор.
09:55:37 26-09-2024
Мусик (09:36:43 26-09-2024) всегда есть выбор....
иногда - он весьма условен, больше иллюзия выбора, чем реальная альтернатива. Когда есть нечего, и по лавкам сколько то там голодных, и в шахту полезешь, и на лесоповал пойдешь. А растить детей сегодня ой как дорого обходится основной массе простого народа
10:41:11 26-09-2024
гость (09:55:37 26-09-2024) иногда - он весьма условен, больше иллюзия выбора, чем р... дойти до ситуации "Когда есть нечего, и по лавкам сколько то там голодных" - это тоже значит был в эту сторону выбор. и чем дальше тем сложнее переломить.
выбор есть всегда.
и самому чему-то научиться, и детей подучить - есть возможности.
да хоть показать им существование другого кроме шахты, лесоповала и тик-тока.
14:37:06 26-09-2024
гость (09:55:37 26-09-2024) иногда - он весьма условен, больше иллюзия выбора, чем р... ну ты загнул. Не обязательно если приперло кайло в руки брать. Можно и воровать а если уж заловят тебе кайло и так в обязательном порядке дадут
14:34:18 26-09-2024
Гость (09:07:59 26-09-2024) Не могу понять ваших стонов. Кто то женщин на шахты и рудник... на руднике есть и для женщин должности например директор по производству
09:25:55 26-09-2024
На поверхности и сейчас работают женщины, расширяют перечень разрешенных работ, хватит скулить.
10:37:49 26-09-2024
Тем временем "Россиян предложили вывозить из городов в тысячу биоэкопоселений, чтобы повысить рождаемость и заселить заброшенные территории. Об этом президент общества биотехнологов России и вице-президент Курчатовского института Раиф Василов рассказал на форуме биотехнологий. НИЦ «Курчатовский институт» возглавляет Михаил Ковальчук.
В презентации Василов отметил, что главный вызов для России в XXI веке — обеспечить устойчивое развитие огромной, но фактически заселенной только на треть территории, тогда как инфраструктура в масштабах страны остается неразвитой, а численность населения снижается. «Градостроительная идея, как это развивать — это биоэкономика, использование местных ресурсов для обеспечения людей всем необходимым. Бездорожный или внедорожный транспорт. Это должно быть не отдельно взятое поселение. Это должна быть целая сеть, которая будет охватывать всю страну», — пояснил он. Василов считает, что биоэкопоселение будет представлять собой населенный пункт, рассчитанный на 400–1000 жителей, который будет самостоятельно обеспечивать себя теплом, энергией и продовольствием, а также утилизировать свои отходы. " Отдельно радуют про бездорожный транспорт. Видимо, дороги строить к этим поселениям не будут, чтобы не разбежались) Надо, надо нам еще больше территорий.
10:51:01 26-09-2024
Гость (10:37:49 26-09-2024) Тем временем "Россиян предложили вывозить из городов в тысяч... лошадки, коровки, пастораль...
солженициновский примитив
11:05:10 26-09-2024
Мусик (10:51:01 26-09-2024) лошадки, коровки, пастораль...солженициновский примитив... Дугинский) А это уже посерьезнее будет.
14:27:40 26-09-2024
Гость (10:37:49 26-09-2024) Тем временем "Россиян предложили вывозить из городов в тысяч... надо восстановить статью УК ССЫЛКА ВЫСЫЛКА НА ПОСЕЛЕНИЕ и вместо тюремного срока ее давать с запретом жить в крупных и средних городах - вот и все и гуманно и сердито
14:35:29 26-09-2024
Гость (10:37:49 26-09-2024) Тем временем "Россиян предложили вывозить из городов в тысяч... не нужны дороги. На баржах все возить будут
10:56:10 26-09-2024
Идет эпоха роботов. Удел работать, будет избранным, остальные будут пользоваться в гармонии плодами роботизации. Только не далекие правители государств, загоняют женщин в шахты. Жаль, Россия в этой группе.
11:41:07 26-09-2024
Гость (10:56:10 26-09-2024) Идет эпоха роботов. Удел работать, будет избранным, остальны... Живете в грезах, что где то есть другой (хороший) капитализм, где за людей вкалывают роботы? Нет такого, вместо граждан золотого миллиарда вкалывают рабочие третьего мира. Старые добрые традиции калониализма.
11:59:24 26-09-2024
Правильно, хоть какой то толк будет от них.
12:07:01 26-09-2024
Баб заставляете работать)) ужас какой.
13:59:39 26-09-2024
Дима (12:07:01 26-09-2024) Баб заставляете работать)) ужас какой.... Димочка, солнышко, если завтра "бабы" не выйдут туда, где они, по твоему мнению, "не работают", тебе небо с овчинку покажется. Детские сады, школы, поликлиники, больницы, электротранспорт, магазины, гос. учреждения - все ж медным тазом накроется. Тебе реально невдомек, что женщин сейчас на рабочих местах, скорее всего, даже больше, чем мужчин, или прикидываешься? И так и так тупнем выходишь.
13:49:22 26-09-2024
Что-то мне подсказывает, что дело здесь не в безопасности женщин, а в нехватке мужчин на эту работу.