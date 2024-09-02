Человек погиб при падении с балкона многоэтажки в Барнауле
Инцидент случился в микрорайоне "Невский"
02 сентября 2024, 10:16, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Человек погиб при падении с высоты в микрорайоне "Невский", который расположен между улицами Антона Петрова и Новгородской.
"С балкона выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия", – рассказала очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
На месте происшествия работали полицейские.
При каких обстоятельствах выпал горожанин, неизвестно.
10:21:08 02-09-2024
Еще один не хотел в школу
19:00:11 02-09-2024
осень, еще таких будет трое как минимум. давайте как в Сингапуре? там все окна выше 2 этажа закрываются спец. решетками ИЗНАЧАЛЬНО такие требования к строителям