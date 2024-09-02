Человек погиб при падении с балкона многоэтажки в Барнауле

Инцидент случился в микрорайоне "Невский"

02 сентября 2024, 10:16, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек погиб при падении с высоты в микрорайоне "Невский", который расположен между улицами Антона Петрова и Новгородской.

"С балкона выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия", – рассказала очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

На месте происшествия работали полицейские.

При каких обстоятельствах выпал горожанин, неизвестно.