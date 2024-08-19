Ребенок чуть не выпал из окна многоэтажки, пока его пьяная мать спала

Малыша изъяли из семьи

19 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Мальчик свисает с окна / Кадр из видео: Baza

В Боровичах Новгородской области трехлетний мальчик ползал по карнизу окна многоэтажного дома, сообщает Baza.

Ребенок "то лежал на подоконнике, то свешивал ноги вниз, то вновь забирался в окно". В итоге соседи вызвали спасателей, которые сняли малыша.

При этом мать в тот момент за ребенком не следила, так как выпила и уснула. Впоследствии в крови 34-летней женщины обнаружили 1,2 промилле алкоголя, что считается значительным уровнем опьянения.

Сейчас ребенка изъяли из семьи до решения суда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.