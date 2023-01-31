Человек погиб при пожаре из-за непотушенного окурка на Алтае

Пройденная огнём площадь составила 91 квадратный метр

31 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Человек погиб при пожаре в селе Чемал Республики Алтай, сообщили в региональном МЧС.

Инцидент случился 30 января на улице Советской. На момент прибытия первого подразделения спасателей было сильное задымление внутреннего помещения дома.

"В ходе ликвидации пожара обнаружено тело погибшего человека, травмированных нет", – подчеркнули в ведомстве.

На месте работали девять человек и две пожарные машины. Пройденная огнём площадь составила 91 квадратный метр. Предварительная причина произошедшего – непотушенный окурок.