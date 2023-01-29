В Алтайском крае из-за горящей бани едва не сгорел дом
Горящее помещение находилось очень близко к жилью
29 января 2023, 17:16, ИА Амител
В Топчихинском районе Алтайского края произошёл серьёзный пожар. Об этом рассказали в УГОЧС И ПБ Алтайского края.
Сообщение о возгорании поступило рано утром в пожарную часть № 168 Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ. К моменту прибытия пожарных баня на участке горела открытым огнём. Совсем рядом с ней стоял жилой дом.
Сотрудники смогли локализовать пламя и не допустили его распространения на жильё. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пожарные потушили вспыхнувший Peugeot 307. Машина загорелась утром 24 января на проспекте Космонавтов. На месте ЧП работало 11 человек и 2 автоцистерны.
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