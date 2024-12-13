Человек погиб при пожаре в жилом доме в Барнауле
Площадь возгорания составила всего около одного квадратного метра
13 декабря 2024, 11:45, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина погиб и женщина пострадала при пожаре в жилом доме по улице Розы Люксембург в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.
Пройденная огнем площадь составила всего около одного "квадрата".
"Тем не менее пожар имел трагические последствия: на месте происшествия обнаружен погибший мужчина, отравление продуктами горения получила женщина", – рассказали в ведомстве.
Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печи, добавили спасатели.
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