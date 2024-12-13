Человек погиб при пожаре в жилом доме в Барнауле

Площадь возгорания составила всего около одного квадратного метра

13 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб и женщина пострадала при пожаре в жилом доме по улице Розы Люксембург в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Пройденная огнем площадь составила всего около одного "квадрата".

"Тем не менее пожар имел трагические последствия: на месте происшествия обнаружен погибший мужчина, отравление продуктами горения получила женщина", – рассказали в ведомстве.

Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печи, добавили спасатели.