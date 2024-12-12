Огонь и уставшие герои. Фото с места пожара, оставившего барнаульцев без света и воды

Огонь распространялся с огромной скоростью, не оставляя шансов на его укрощение

12 декабря 2024, 22:42, ИА Амител

Пожар на складе в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"

Фотограф Владимир Игнатов в сообществе "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки крупного пожара, который случился днем 12 декабря на складе стройматериалов и легковоспламеняющихся жидкостей, расположенном в 9-м Заводском проезде. На эпичных кадрах он показал тяжелую работу пожарных.

"Серьезный пожар в производственном помещении по изготовлению пенопласта, хотя, как я понял, там еще и СТО зацепило. Огонь распространялся с огромной скоростью, не оставляя шансов на его укрощение. Из-за сильного задымления невозможно было находиться рядом с эпицентром возгорания, поэтому перебежками пытался урвать работу пожарных. Ситуация осложнялась сильным порывистым ветром, который затруднял тушение пожара", – рассказал Владимир Игнатов.

Изначальная площадь пожара составила 300 квадратных метров, однако к вечеру огонь захватил уже 3000 "квадратов". На данный момент пожар уже локализовали, открытое горение ликвидировали.

Из-за пожара произошло отключение электроэнергии, что привело к ограничению подачи воды во многие жилые дома, возникли и проблемы с отоплением. Как сообщили в мэрии, электричества временно лишились 62 тысячи жителей. Подачу ресурсов оперативно восстановили.

Устранение последствий крупного пожара в Барнауле поставлено на контроль в администрации Барнаула.