Человек погиб при столкновении иномарки и автобуса в Кузбассе

Еще двое пассажиров пострадали

10 июня 2024, 08:30, ИА Амител

ДТП в Кемеровской области / Фото: ГУ МВД по Кузбассу

Водитель легковушки врезался в рейсовый автобус Новокузнецк – деревня Малая Талда с 17 пассажирами, сообщили в полиции Кузбасса.

ДТП случилось 9 июня около 07:20 на 7-м километре трассы Ильинка – Степной.

Предварительно установили, что 53-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречку и столкнулся с автобусом НефАЗ.

От удара автомобилист скончался на месте до приезда скорой. Также пострадали два пассажира автобуса: одного из них доставили в медучреждение, вторая самостоятельно обращалась в травмпункт за разовой помощью.