На Алтае в тройном ДТП пострадала женщина и трехлетний мальчик

Водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение

09 июня 2024, 07:00, ИА Амител

ДТП в Майминском районе / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 7 июня около 18:45. 36-летний житель Алтайского края ехал на грузовике Hino Profia со стороны села Барангол в направлении Маймы, но при движении не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди Honda Stream, за рулем которой был 40-летний житель Красноярского края. От удара легковушку отбросило в движущуюся впереди Mazda CX-5 под управлением 41-летней жительницы Новосибирской области.

В результате в республиканскую больницу за медпомощью обращались пассажиры Honda: 27-летняя девушка и трехлетний мальчик, оба – жители Красноярского края. Не госпитализированы.

В отношении водителя фуры вынесли постановление по делу об административном правонарушении по статье о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части.