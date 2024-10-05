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Пассажир иномарки погиб в ДТП с лошадьми в Алтайском крае

Пассажир легкового авто скончался в машине скорой помощи

05 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Лошадь / Источник фото: unsplash.com
Лошадь / Источник фото: unsplash.com

Человек погиб при столкновении иномарки и двух лошадей в Красногорском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

ДТП случилось 4 октября в 19:55 на 408-м километре Чуйского тракта вблизи села Быстрянка.

"Водитель 1976 года рождения за рулем Kia Ceed ехал со стороны Горно-Алтайска в направлении Бийска и допустил наезд на двух лошадей, вышедших на проезжую часть", – рассказали в полиции.

В результате столкновения в машине скорой помощи скончался 49-летний пассажир иномарки. О состоянии животных не уточняется. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

14:48:07 05-10-2024

ОЧЕНЬ жаль коняшек. а мужика как-то нет.

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гость

16:16:46 05-10-2024

погиб пассажир, который к ДТП имеет опосредованное отношение - не того водителя выбрал.

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