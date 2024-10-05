Пассажир иномарки погиб в ДТП с лошадьми в Алтайском крае

Пассажир легкового авто скончался в машине скорой помощи

05 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Лошадь / Источник фото: unsplash.com

Человек погиб при столкновении иномарки и двух лошадей в Красногорском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

ДТП случилось 4 октября в 19:55 на 408-м километре Чуйского тракта вблизи села Быстрянка.

"Водитель 1976 года рождения за рулем Kia Ceed ехал со стороны Горно-Алтайска в направлении Бийска и допустил наезд на двух лошадей, вышедших на проезжую часть", – рассказали в полиции.

В результате столкновения в машине скорой помощи скончался 49-летний пассажир иномарки. О состоянии животных не уточняется. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.