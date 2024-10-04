В Барнауле юный водитель сбил мужчину на переходе и протаранил ограждение

В результате ДТП пострадали пешеход, водитель и два пассажира

04 октября 2024, 11:00, ИА Амител

ДТП на проспекте Красноармейском / Фото: t.me/incident22

В Барнауле в четверг вечером, 3 октября, 18-летний водитель на автомобиле Toyota Camry сбил пешехода, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, автомобиль двигался по проспекту Красноармейскому – со стороны улицы Партизанской в направлении Песчаной.

"Допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пешеход, водитель и два пассажира автомобиля Toyota Camry получили телесные повреждения, доставлены в горбольницу № 1 для оказания медпомощи. По словам очевидцев, автомобиль на полной скорости влетел в бетонное ограждение на парковке возле здания.