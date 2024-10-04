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В Барнауле юный водитель сбил мужчину на переходе и протаранил ограждение

В результате ДТП пострадали пешеход, водитель и два пассажира

04 октября 2024, 11:00, ИА Амител

ДТП на проспекте Красноармейском / Фото: t.me/incident22
ДТП на проспекте Красноармейском / Фото: t.me/incident22

В Барнауле в четверг вечером, 3 октября, 18-летний водитель на автомобиле Toyota Camry сбил пешехода, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, автомобиль двигался по проспекту Красноармейскому – со стороны улицы Партизанской в направлении Песчаной.

"Допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пешеход, водитель и два пассажира автомобиля Toyota Camry получили телесные повреждения, доставлены в горбольницу № 1 для оказания медпомощи. По словам очевидцев, автомобиль на полной скорости влетел в бетонное ограждение на парковке возле здания.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Александр

11:39:40 04-10-2024

А так похож на молодого водителя.

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Чей то

16:14:27 04-10-2024

Золотой сынок. Не иначе 18 на крутой машине.

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Гость

16:23:17 04-10-2024

Чей то (16:14:27 04-10-2024) Золотой сынок. Не иначе 18 на крутой машине. ... тойота камри это крутая машина? попробуйте вылезти из трамвая и посмотреть на дороги... вас ждет много интересного...

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Гость

18:18:56 04-10-2024

Жаль, что только машина в утиль. Водителя и пассажиров туда же надо.

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