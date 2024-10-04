В Барнауле юный водитель сбил мужчину на переходе и протаранил ограждение
В результате ДТП пострадали пешеход, водитель и два пассажира
04 октября 2024, 11:00, ИА Амител
В Барнауле в четверг вечером, 3 октября, 18-летний водитель на автомобиле Toyota Camry сбил пешехода, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Как уточнили в городской Госавтоинспекции, автомобиль двигался по проспекту Красноармейскому – со стороны улицы Партизанской в направлении Песчаной.
"Допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП пешеход, водитель и два пассажира автомобиля Toyota Camry получили телесные повреждения, доставлены в горбольницу № 1 для оказания медпомощи. По словам очевидцев, автомобиль на полной скорости влетел в бетонное ограждение на парковке возле здания.
11:39:40 04-10-2024
А так похож на молодого водителя.
16:14:27 04-10-2024
Золотой сынок. Не иначе 18 на крутой машине.
16:23:17 04-10-2024
Чей то (16:14:27 04-10-2024) Золотой сынок. Не иначе 18 на крутой машине. ... тойота камри это крутая машина? попробуйте вылезти из трамвая и посмотреть на дороги... вас ждет много интересного...
18:18:56 04-10-2024
Жаль, что только машина в утиль. Водителя и пассажиров туда же надо.