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Человек погиб при столкновении легковушки и "Газели" на алтайской трассе

Еще два человека пострадали, их госпитализировали в бийскую горбольницу

30 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе Бийск – Барнаул, пишет "В курсе 22".

Авария случилась 29 декабря около 16:30 перед селом Зональное.

Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, выскочил на встречку и врезался в "Газель", в которой находились шофер и две женщины.

"Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Двое человек госпитализировали в ЦГБ Бийска", – отмечает канал.

ДТП Алтайский край

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