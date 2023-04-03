Человек погиб при столкновении пригородного поезда с легковушкой в Алтайском крае

Экстренное торможение не помогло избежать трагедии

03 апреля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

Человек погиб при столкновении пригородного поезда с легковым автомобилем в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Авария случилась 3 апреля в 10:17 на железнодорожном переезде 309 км перегона Алейская – Топчиха Западно-Сибирской магистрали. Автомобилист выехал на пути, машинист, в свою очередь, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.

Предварительно, водитель автомобиля погиб. Пригородный поезд № 7016 "Просторы Алтая" Рубцовск – Барнаул из-за ДТП был задержан на 17 минут.