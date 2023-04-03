Погиб на месте. Подробности ДТП с участием автобуса и внедорожника в Барнауле

В момент столкновения в салоне не было пассажиров

03 апреля 2023, 07:01, ИА Амител





























ДТП в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul

Стали известны подробности смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в барнаульском поселке Власиха. Об обстоятельствах рассказали в региональной ГИБДД.

"Предварительно установлено, что автобус ехал без пассажиров, водитель "Нивы" погиб на месте. Сотрудники полиции оперативно выехали к месту ДТП. По данному факту назначена проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Нива" во Власихе врезалась в автобус, водителя зажало в салоне после удара.