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Погиб на месте. Подробности ДТП с участием автобуса и внедорожника в Барнауле

В момент столкновения в салоне не было пассажиров

03 апреля 2023, 07:01, ИА Амител

Стали известны подробности смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в барнаульском поселке Власиха. Об обстоятельствах рассказали в региональной ГИБДД.

"Предварительно установлено, что автобус ехал без пассажиров, водитель "Нивы" погиб на месте. Сотрудники полиции оперативно выехали к месту ДТП. По данному факту назначена проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Нива" во Власихе врезалась в автобус, водителя зажало в салоне после удара.

Комментарии 1

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Гость

10:48:42 03-04-2023

И где подробности?

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