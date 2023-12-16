Человек погиб при стрельбе в торговом центре в Лос-Анджелесе
Еще четверо получили ранения
16 декабря 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Стрельба произошла в торговом центре в районе Уиллоубрук Лос-Анджелеса, сообщает NBC.
В результате инцидента пять человек попали в больницу. Один из них в итоге скончался, еще двое раненых находятся в критическом состоянии.
Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Ранее суд изменил меру пресечения отцу 14-летней школьницы, которая в начале декабря устроила стрельбу в брянской гимназии.
12:06:37 16-12-2023
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