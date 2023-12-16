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Человек погиб при стрельбе в торговом центре в Лос-Анджелесе

Еще четверо получили ранения

16 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Стрельба произошла в торговом центре в районе Уиллоубрук Лос-Анджелеса, сообщает NBC.

В результате инцидента пять человек попали в больницу. Один из них в итоге скончался, еще двое раненых находятся в критическом состоянии.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Ранее суд изменил меру пресечения отцу 14-летней школьницы, которая в начале декабря устроила стрельбу в брянской гимназии.

США Происшествия

Комментарии 1

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Гость

12:06:37 16-12-2023

Ужас! Прекратите нарушать безобразие !!!

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