Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО
Мужчину обвиняют по статьям о доведении до самоубийства дочери и небрежном хранении оружия
15 декабря 2023, 15:15, ИА Амител
Меру пресечения изменили отцу 14-летней школьницы, которая в начале декабря устроила стрельбу в брянской гимназии. Об этом пишет SHOT.
Дмитрия Афанаскина отпустили из СИЗО, заменив арест запретом определенных действий. Ему нельзя общаться с другими участниками дела.
Мужчину обвиняют по статьям о доведении до самоубийства дочери и небрежном хранении оружия. Ранее он был отправлен под арест на два месяца, но прокуратура это решение обжаловала.
7 декабря 14-летняя ученица пришла в гимназию № 5 Брянска с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. В результате нападения погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.
Amic.ru собрал мнения экспертов, которые попытались понять причины этой трагедии.
01:58:43 16-12-2023
Это было подло не пустить мужика на похороны ребёнка .