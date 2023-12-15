Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО

Мужчину обвиняют по статьям о доведении до самоубийства дочери и небрежном хранении оружия

15 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Кадр: SHOT

Меру пресечения изменили отцу 14-летней школьницы, которая в начале декабря устроила стрельбу в брянской гимназии. Об этом пишет SHOT.

Дмитрия Афанаскина отпустили из СИЗО, заменив арест запретом определенных действий. Ему нельзя общаться с другими участниками дела.

Мужчину обвиняют по статьям о доведении до самоубийства дочери и небрежном хранении оружия. Ранее он был отправлен под арест на два месяца, но прокуратура это решение обжаловала.

7 декабря 14-летняя ученица пришла в гимназию № 5 Брянска с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. В результате нападения погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.

Amic.ru собрал мнения экспертов, которые попытались понять причины этой трагедии.