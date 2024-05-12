Человек погиб в аварии на алтайской трассе

Еще одного человека с травмами спасатели доставали из салона другой машины

12 мая 2024, 18:03, ИА Амител

Фото с места аварии / Инцидент Барнаул

В результате аварии на трассе в Алтайском крае погиб мужчина. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

По предварительным данным, на трассе Алейск – Барнаул произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Hyundai Creta, двигавшийся со стороны Алейска в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Sorento, который ехал в сторону Алейска под управлением женщины 1984 года рождения.

В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте происшествия. Водитель Kia получила травмы. На место происшествия были вызваны экстренные службы, которые пытаются извлечь ее из автомобиля. Данные участников ДТП устанавливаются.

Других пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники полиции регулируют движение на этом участке трассы. Проводится проверка по факту ДТП.

