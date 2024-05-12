Два человека пострадали в аварии на трассе Барнаул – Новосибирск

Предварительно, один из водителей выехал на полосу встречного движения

12 мая 2024, 14:25, ИА Амител

Кадры с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Авария с пострадавшими произошла на трассе Барнаул – Новосибирск. Подробности рассказали в ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Камри", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВМW X6 и следующим за ним автомобилем "Скания".

"В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля "Тойота Камри" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГБ № 1 города Барнаула", – рассказали в ГИБДД.

На месте аварии временно ограничили движение.