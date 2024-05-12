Два человека пострадали в аварии на трассе Барнаул – Новосибирск
Предварительно, один из водителей выехал на полосу встречного движения
12 мая 2024, 14:25, ИА Амител
Кадры с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Авария с пострадавшими произошла на трассе Барнаул – Новосибирск. Подробности рассказали в ГИБДД.
Предварительно установлено, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Камри", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВМW X6 и следующим за ним автомобилем "Скания".
"В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля "Тойота Камри" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГБ № 1 города Барнаула", – рассказали в ГИБДД.
На месте аварии временно ограничили движение.
15:41:22 12-05-2024
Ещё один долетался
16:03:54 12-05-2024
Сергей (15:41:22 12-05-2024) Ещё один долетался ...
Там сплошная. Им плевать на это
21:00:54 12-05-2024
Реально страшно садится за руль, дебил на дебиле((