Человек погиб в результате ДТП под Барнаулом
Авария случилась на Чуйском тракте в Первомайском районе
29 января 2024, 14:00, ИА Амител
ДТП в Первомайском районе / Фото: "В курсе 22"
Смертельное ДТП произошло в Первомайском районе Алтайского края 29 января.
Как сообщили в ГИБДД региона, авария случилась около 10:30 на 221-м километре Чуйского тракта. 27-летний водитель Volkswagen Polo потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с Subaru под управлением мужчины такого же возраста.
От полученных травм водитель Volkswagen скончался в машине скорой помощи. Шофер Subaru также пострадал. Полицейские проводят проверку.
14:07:30 29-01-2024
Сколько ещё человек должны погибнуть на этой дороге смерти, чтобы четырехполоску сделали?
14:34:55 29-01-2024
Гость (14:07:30 29-01-2024) Сколько ещё человек должны погибнуть на этой дороге смерти, ... Так там и есть четыре полосы! А где разделитель? А нет разделителя.
16:19:12 29-01-2024
Гость (14:34:55 29-01-2024) Так там и есть четыре полосы! А где разделитель? А нет разде... На аэродроме разделители не положены.
14:09:27 29-01-2024
да штош такое? как с фронта сводки.