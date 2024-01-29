Человек погиб в результате ДТП под Барнаулом

Авария случилась на Чуйском тракте в Первомайском районе

29 января 2024, 14:00, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: "В курсе 22"

Смертельное ДТП произошло в Первомайском районе Алтайского края 29 января.

Как сообщили в ГИБДД региона, авария случилась около 10:30 на 221-м километре Чуйского тракта. 27-летний водитель Volkswagen Polo потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с Subaru под управлением мужчины такого же возраста.

От полученных травм водитель Volkswagen скончался в машине скорой помощи. Шофер Subaru также пострадал. Полицейские проводят проверку.