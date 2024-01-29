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Человек погиб в результате ДТП под Барнаулом

Авария случилась на Чуйском тракте в Первомайском районе

29 января 2024, 14:00, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: "В курсе 22"
ДТП в Первомайском районе / Фото: "В курсе 22"

Смертельное ДТП произошло в Первомайском районе Алтайского края 29 января.

Как сообщили в ГИБДД региона, авария случилась около 10:30 на 221-м километре Чуйского тракта. 27-летний водитель Volkswagen Polo потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с Subaru под управлением мужчины такого же возраста.

От полученных травм водитель Volkswagen скончался в машине скорой помощи. Шофер Subaru также пострадал. Полицейские проводят проверку.

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

14:07:30 29-01-2024

Сколько ещё человек должны погибнуть на этой дороге смерти, чтобы четырехполоску сделали?

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Гость

14:34:55 29-01-2024

Гость (14:07:30 29-01-2024) Сколько ещё человек должны погибнуть на этой дороге смерти, ... Так там и есть четыре полосы! А где разделитель? А нет разделителя.

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Гость

16:19:12 29-01-2024

Гость (14:34:55 29-01-2024) Так там и есть четыре полосы! А где разделитель? А нет разде... На аэродроме разделители не положены.

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Гость

14:09:27 29-01-2024

да штош такое? как с фронта сводки.

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