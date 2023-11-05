Человек погиб в результате утренней аварии в Барнауле
Мужчина, находившийся за рулем иномарки, не справился с управлением
05 ноября 2023, 12:45, ИА Амител
Кадр из видео
Утренняя авария, которая произошла в Барнауле, оказалась смертельной. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Около шести утра мужчина за рулем автомобиля Toyota Corona не справился с управлением на улице Попова. Он врезался в препятствие, после чего машину опрокинуло.
Сообщается, что в результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Подробности случившегося выясняют правоохранители.
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