Человек погиб в результате утренней аварии в Барнауле

Мужчина, находившийся за рулем иномарки, не справился с управлением

05 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Кадр из видео

Утренняя авария, которая произошла в Барнауле, оказалась смертельной. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Около шести утра мужчина за рулем автомобиля Toyota Corona не справился с управлением на улице Попова. Он врезался в препятствие, после чего машину опрокинуло.

Сообщается, что в результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Подробности случившегося выясняют правоохранители.