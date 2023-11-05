Иномарка перевернулась на крышу после аварии в Барнауле

На месте происшествия работали медики и полиция

05 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Кадр из видео / "В курсе 22"

Авария с серьезными последствиями произошла рано утром в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

На улице Попова автор сообщения заметил перевернутый на крышу автомобиль. Как он опрокинулся, неизвестно.

Медики и сотрудники полиции приезжали на место происшествия. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что человек пострадал при съезде автомобиля в кювет в Усть-Коксинском районе. Водитель был пьян.