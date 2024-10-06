Человек погиб при пожаре в Республике Алтай

Спасатели вынесли из горящего дома трех собак и двух щенков

06 октября 2024, 09:17, ИА Амител

Пожарный со спасенной собакой / Фото: МЧС по Республике Алтай

Частный дом сгорел в Манжероке, хозяин погиб. Об этом рассказали в МЧС по Республике Алтай.

Тело погибшего нашли после тушения, когда разбирали конструкции. В работе участвовали 12 человек и четыре единицы техники.

"Четырех животных вызволили из комнаты сгоревшего дома, самостоятельно они не могли выбраться. Позже еще одну собачку достали из подпола", – рассказали пожарные.

Сейчас все животные чувствуют себя хорошо. Им ничего не угрожает.