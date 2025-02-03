Один человек серьезно пострадал при взрыве газа в Туапсе

Инцидент произошел в двухэтажном многоквартирном доме на улице Горького

03 февраля 2025, 22:26, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Telegram-канал Shot

Взрыв газа произошел в жилом доме в Туапсе. Как сообщает Telegram-канал Shot, один человек получил серьезные ранения, в том числе ожоги.

Инцидент произошел в двухэтажном многоквартирном доме на улице Горького. Взрыв разрушил часть стены. Пострадал мужчина, который был в квартире. Сейчас за его жизнь борются медики.

Всего из строения эвакуировали 16 жильцов, в том числе двоих несовершеннолетних. На месте работают пожарные, которые тушат возгорание. Что стало причиной инцидента – неизвестно.