Лжегазовщики получили более десяти лет лишения свободы за взрыв дома в Новосибирске

Кроме того, с их счетов взыщут свыше 350 млн рублей ущерба

27 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор лжегазовщикам за взрыв дома на улице Линейной, 39. Как сообщает "КП-Новосибирск", Евгению Кавуну назначили десять лет и три месяца лишения свободы, а его коллеге Ирине Урбах – десять лет.

Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Кроме того, с лжегазовщиков взыщут 358 млн рублей ущерба.

Напомним, что в феврале 2023 года в Новосибирске на улице Линейной в пятиэтажке произошел взрыв газа. Погибли семь человек, в том числе двухлетний ребенок. Выяснилось, что незадолго до происшествия в здание приходили двое неизвестных. Ирина Урбах и Евгений Кавун, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. При этом компания была зарегистрирована в сарае.