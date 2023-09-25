Человек умер на улице в Барнауле. Обновлено
Труп нашли на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова
25 сентября 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Человек умер на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова в Барнауле, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По словам пользователей, на месте происшествия работают полицейские. Труп накрыли простыней.
Причина произошедшего пока неизвестна.
Обновлено. Как рассказали очевидцы в канале Barnaul 22 рассказали, погибшим оказался "прилично одетый" пожилой мужчина около 70 лет, который сначала с больным видом сидел на корточках, а потом скончался. Еще перед смертью ему вызвали скорую, но было уже поздно.
09:50:02 25-09-2023
Здравоохранение оптемизировалось, талоны к врачу на 15-й день, всех осмотрит терапевт и примет правильное решение
10:46:54 25-09-2023
забыли добавить, что этот терапевт будет очень молодой, без опыта, и с высокой вероятностью не славянской национальности. Ничего не имею против, только они здесь закончили вуз, на нас потренировались немного и свалили.
10:59:42 25-09-2023
Гость (10:46:54 25-09-2023) забыли добавить, что этот терапевт будет очень молодой, без ... И возможно он будет не врач, а фельдшер, но это нормально.
11:44:43 25-09-2023
Гость (10:59:42 25-09-2023) И возможно он будет не врач, а фельдшер, но это нормально.... Ога, с корочкой ветеринара и с тремя классами образования. ) Сборище великих фантазёров на Амике.
11:06:12 25-09-2023
Принимал меня такой парень, телефон из рук не выпускал. Думаю, что такое? А он, оказывается из телефона списывал названия лекарств. Но очень вежливый, выслушивал всех по полчаса
11:31:34 25-09-2023
Причина таких внезапных смертей практически всегда одна - забитая холестерином (окислившимся прогоркшим жиром) сердечно-сосудистая система, а как следствие инфаркты и инсульты. Лечится всё элементарно, очень просто и эффективно веганской диетой за несколько недель без всяких лекарств. Просто-напросто без мяса и всякого рода жиров происходит детоксикация - самоочистка организма и кровеносных сосудов. При этом восстановливается естественный иммунитет и просиходит ремиссия всех остальных хронических, а потому неизлечимых современной медициной болезней. Есть только одно жирное "НО". Нужна недюженная сила воли и желание жить. По теме полным-полно книг с доказательной медицинской библиографией докторов наук.
13:33:29 25-09-2023
Гость (11:31:34 25-09-2023) Причина таких внезапных смертей практически всегда одна - за... Забыл добавить, так же полно книг с даказательной медициной о вреде веганства.
13:41:26 25-09-2023
Гость (13:33:29 25-09-2023) Забыл добавить, так же полно книг с даказательной медициной ... Хотя бы несколько можете привести?
13:50:24 25-09-2023
Гость (11:31:34 25-09-2023) Причина таких внезапных смертей практически всегда одна - за... Какое может быть вегетарианство в Сибири? Здесь свежая зелень, фрукты, овощи только в короткие летние месяцы бывают. Вы еще чукчам или эскимосам посоветуйте веганство.
14:01:43 25-09-2023
Гость (13:50:24 25-09-2023) Какое может быть вегетарианство в Сибири? Здесь свежая зелен... Гречка и каши на воде доступны всем целый год, как и относительно дешёвые овощи, яблоки, апельсины. Веганство можно проводить циклами для очистки организма. Или придерживаться религиозных постов, которые, как это знали уже в древности, служат всё той же цели очистки организма от токсинов.
14:31:14 25-09-2023
Гость (14:01:43 25-09-2023) Гречка и каши на воде доступны всем целый год, как и относит... То-то я смотрю, наши священнослужители один "худее" другого!
15:38:15 25-09-2023
Гость (14:01:43 25-09-2023) Гречка и каши на воде доступны всем целый год, как и относит... На кашах и магазинных фруктах у вас такие проблемы со здоровьем начнутся, что потом никаких денег не хватит. Питание (особенно в северных регионах) должно быть разнообразным и полноценным.
14:40:55 25-09-2023
Достли эти фанатики-веганы/сыроеды/солнцееды... Вы себе, как это принято в Индонезии, клыки спиливате? Зачем они вам? И байки про неземную волю оставьте тема, кто Вам за них заплатит... Я больше года практиковал вегетарианство... его польза, как и польза отказа от курения и алкоголя- в голове носителя. Привет Вам от Линды (Истман) МакКартни и Гитлера...
15:39:13 25-09-2023
Гость (14:40:55 25-09-2023) Достли эти фанатики-веганы/сыроеды/солнцееды... Вы себе, как... Про курение и алкоголь вы зря ввернули. От этих вредных привычек как раз отказываться есть смысл.