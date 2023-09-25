Человек умер на улице в Барнауле. Обновлено

Труп нашли на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова

25 сентября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек умер на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова в Барнауле, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По словам пользователей, на месте происшествия работают полицейские. Труп накрыли простыней.

Причина произошедшего пока неизвестна.

Обновлено. Как рассказали очевидцы в канале Barnaul 22 рассказали, погибшим оказался "прилично одетый" пожилой мужчина около 70 лет, который сначала с больным видом сидел на корточках, а потом скончался. Еще перед смертью ему вызвали скорую, но было уже поздно.