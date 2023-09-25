Соцсети: два парня погибли в ДТП на алтайской трассе. Обновлено

Авария случилась в Калманском районе

25 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Смертельное ДТП произошло в Калманском районе Алтайского края, пишет "В курсе 22".

Авария с участием трех автомобилей случилась на трассе между селами Шадрино и Бураново. "По словам очевидца, погибли двое парней", – отмечают в сообществе.

Сведения об обстоятельствах и другие подробности происшествия уточняются.

Обновлено в 10:17. По данным краевой Госавтоинспекции, в результате ДТП погибли два водителя 23 и 69 лет. Еще один автомобилист пострадал, госпитализирован.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае при столкновении двух автомобилей пострадал девятилетний мальчик.