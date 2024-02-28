Человека сбили на оживленном перекрестке в Барнауле

На месте происшествия работают полицейские

28 февраля 2024, 09:25, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода в Индустриальном районе Барнаула, сообщают в соцсетях.

ДТП произошло утром 28 февраля в районе пересечения улиц Взлетной и Попова.

На месте происшествия работают полицейские. При каких обстоятельствах сбили человека и в каком он состоянии, пока неизвестно.

По данным 2ГИС, на Взлетной тем временем собралась большая пробка – от пересечения с Шумакова до Попова движение стоит в обе стороны.