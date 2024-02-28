Человека сбили на оживленном перекрестке в Барнауле
На месте происшествия работают полицейские
28 февраля 2024, 09:25, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель легкового автомобиля сбил пешехода в Индустриальном районе Барнаула, сообщают в соцсетях.
ДТП произошло утром 28 февраля в районе пересечения улиц Взлетной и Попова.
На месте происшествия работают полицейские. При каких обстоятельствах сбили человека и в каком он состоянии, пока неизвестно.
По данным 2ГИС, на Взлетной тем временем собралась большая пробка – от пересечения с Шумакова до Попова движение стоит в обе стороны.
10:26:05 28-02-2024
Ездюки..
10:39:59 28-02-2024
Я и многие ,да все водители уже знают этот перекрёсток. В обще каждый перекрёсток в городе это "безумие" пешеходов ,что вызывает множество наездов,поэтому тут как пилоту приходится крутить головой ,что бы не зацепить кого. Ребята только внимание и скоростной режим на перекрёстках.Удачи на дорогах всем.
11:31:24 28-02-2024
гость (10:39:59 28-02-2024) Я и многие ,да все водители уже знают этот перекрёсток. В об... Удивительно точное жизненное наблюдение. Когда ты лично за рулем, все машины должны уступать дорогу, а пешеходы не имеют право переходить по переходам (т.е. твоими словами "устраивать безумие"). Одна небольшая просьба: когда в следующий раз надумаешь воспользоваться дорогой общего пользования, не забудь об этом оповестить остальное население, дабы успели разбежаться по домам...
14:03:05 28-02-2024
Гость (11:31:24 28-02-2024) Удивительно точное жизненное наблюдение. Когда ты лично за ... 95%, а то больше, наездов на пешеходов, могло бы не случиться, если бы пешеходы были внимательнее при переходе.
14:35:47 28-02-2024
Гость (11:31:24 28-02-2024) Удивительно точное жизненное наблюдение. Когда ты лично за ... ?????
08:52:51 29-02-2024
Если пешеход в наушниках-водителю сразу оправдательную.
09:03:57 29-02-2024
Гость (08:52:51 29-02-2024) Если пешеход в наушниках-водителю сразу оправдательную.... Лучше премию