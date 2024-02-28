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Человека сбили на оживленном перекрестке в Барнауле

На месте происшествия работают полицейские

28 февраля 2024, 09:25, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода в Индустриальном районе Барнаула, сообщают в соцсетях.

ДТП произошло утром 28 февраля в районе пересечения улиц Взлетной и Попова.

На месте происшествия работают полицейские. При каких обстоятельствах сбили человека и в каком он состоянии, пока неизвестно.

По данным 2ГИС, на Взлетной тем временем собралась большая пробка – от пересечения с Шумакова до Попова движение стоит в обе стороны.

Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Гость

10:26:05 28-02-2024

Ездюки..

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гость

10:39:59 28-02-2024

Я и многие ,да все водители уже знают этот перекрёсток. В обще каждый перекрёсток в городе это "безумие" пешеходов ,что вызывает множество наездов,поэтому тут как пилоту приходится крутить головой ,что бы не зацепить кого. Ребята только внимание и скоростной режим на перекрёстках.Удачи на дорогах всем.

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Гость

11:31:24 28-02-2024

гость (10:39:59 28-02-2024) Я и многие ,да все водители уже знают этот перекрёсток. В об... Удивительно точное жизненное наблюдение. Когда ты лично за рулем, все машины должны уступать дорогу, а пешеходы не имеют право переходить по переходам (т.е. твоими словами "устраивать безумие"). Одна небольшая просьба: когда в следующий раз надумаешь воспользоваться дорогой общего пользования, не забудь об этом оповестить остальное население, дабы успели разбежаться по домам...

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Гость

14:03:05 28-02-2024

Гость (11:31:24 28-02-2024) Удивительно точное жизненное наблюдение. Когда ты лично за ... 95%, а то больше, наездов на пешеходов, могло бы не случиться, если бы пешеходы были внимательнее при переходе.

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гость

14:35:47 28-02-2024

Гость (11:31:24 28-02-2024) Удивительно точное жизненное наблюдение. Когда ты лично за ... ?????

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Гость

08:52:51 29-02-2024

Если пешеход в наушниках-водителю сразу оправдательную.

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Гость

09:03:57 29-02-2024

Гость (08:52:51 29-02-2024) Если пешеход в наушниках-водителю сразу оправдательную.... Лучше премию

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