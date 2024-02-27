На Алтае в ДТП пострадали два водителя, которые ехали без прав
Медпомощь также потребовалась одному пассажиру
27 февраля 2024, 11:26, ИА Амител
ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф
Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 24 февраля около 3 часов ночи в селе Ябоган Усть-Канского района.
35-летняя жительница села Усть-Кан во время движения на Subaru Legacy выехала на встречную полосу, где столкнулась с Subaru Impreza. Им управлял 24-летний парень.
В результате ДТП госпитализировали двух автомобилистов и 38-летнего пассажира Subaru Legacy. Как выяснили полицейские, у водителей не было прав.
11:29:55 27-02-2024
Без прав безопасности и ремней управления
11:30:13 27-02-2024
естественный отбор
17:39:10 27-02-2024
гость (11:30:13 27-02-2024) естественный отбор... достаточно часто они, вместо себя, на тот свет отправляют людей, случайно оказавшихся рядом.
11:39:12 27-02-2024
Они тама все без прав гоняют по горам
12:58:55 27-02-2024
в горах нужны права?
15:16:09 27-02-2024
Гость (12:58:55 27-02-2024) в горах нужны права?... Да, горные