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На Алтае в ДТП пострадали два водителя, которые ехали без прав

Медпомощь также потребовалась одному пассажиру

27 февраля 2024, 11:26, ИА Амител

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф
ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 24 февраля около 3 часов ночи в селе Ябоган Усть-Канского района.

35-летняя жительница села Усть-Кан во время движения на Subaru Legacy выехала на встречную полосу, где столкнулась с Subaru Impreza. Им управлял 24-летний парень.

В результате ДТП госпитализировали двух автомобилистов и 38-летнего пассажира Subaru Legacy. Как выяснили полицейские, у водителей не было прав.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

11:29:55 27-02-2024

Без прав безопасности и ремней управления

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гость

11:30:13 27-02-2024

естественный отбор

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Элен без ребят

17:39:10 27-02-2024

гость (11:30:13 27-02-2024) естественный отбор... достаточно часто они, вместо себя, на тот свет отправляют людей, случайно оказавшихся рядом.

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Грыша

11:39:12 27-02-2024

Они тама все без прав гоняют по горам

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Гость

12:58:55 27-02-2024

в горах нужны права?

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Гость

15:16:09 27-02-2024

Гость (12:58:55 27-02-2024) в горах нужны права?... Да, горные

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