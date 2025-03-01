Человека спасли при пожаре в пригороде Барнаула

Огонь прошелся по площади около 200 "квадратов"

01 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Пожар во Власихе / Фото: МЧС Алтайского края

Человека спасли при пожаре в частном двухэтажном доме и надворных постройках в селе Власиха Барнаула, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в ночь на 1 марта. Пройденная огнем площадь составила порядка 200 квадратных метров. От высоких температур произошла разгерметизация двух газовых бытовых баллонов.

"В ходе тушения бойцы МЧС спасли из опасной зоны мужчину. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

С огнем боролись 32 человека личного состава на 10 единицах техники. Пять звеньев газодымозащитников работали в условиях сильного задымления.

Причину произошедшего выясняют.