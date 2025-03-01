Человека спасли при пожаре в пригороде Барнаула
Огонь прошелся по площади около 200 "квадратов"
01 марта 2025, 12:15, ИА Амител
Пожар во Власихе / Фото: МЧС Алтайского края
Человека спасли при пожаре в частном двухэтажном доме и надворных постройках в селе Власиха Барнаула, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось в ночь на 1 марта. Пройденная огнем площадь составила порядка 200 квадратных метров. От высоких температур произошла разгерметизация двух газовых бытовых баллонов.
"В ходе тушения бойцы МЧС спасли из опасной зоны мужчину. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
С огнем боролись 32 человека личного состава на 10 единицах техники. Пять звеньев газодымозащитников работали в условиях сильного задымления.
Причину произошедшего выясняют.
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