Женщина погибла при пожаре в пятиэтажке в Бийске

Возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки, полагают в МЧС

28 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина погибла при пожаре на пятом этаже жилой пятиэтажки в Бийске. Инцидент случился на улице Воинов-Интернационалистов.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, огонь потушили на площади пять "квадратов". Повреждены стены и мебель в комнате.

На месте работали 13 специалистов и две автоцистерны.