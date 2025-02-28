Женщина погибла при пожаре в пятиэтажке в Бийске
Возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки, полагают в МЧС
28 февраля 2025, 12:30, ИА Амител
Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края
Женщина погибла при пожаре на пятом этаже жилой пятиэтажки в Бийске. Инцидент случился на улице Воинов-Интернационалистов.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, огонь потушили на площади пять "квадратов". Повреждены стены и мебель в комнате.
На месте работали 13 специалистов и две автоцистерны.
"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в кладовке)", – рассказали в ведомстве.
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