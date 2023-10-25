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Человеку неожиданно стало плохо в центре Барнаула

Лежащему на асфальте горожанину вызывали реанимобиль

25 октября 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Человеку стало плохо в центре Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам подписчиков сообщества "Инцидент Барнаул", все произошло возле кинотеатра "Россия". Человека заметили лежащим на асфальте.

Очевидцы говорят, что реанимобиль к пациенту приехал очень быстро.

Подробности о его состоянии не уточняются.

Барнаул скорая помощь

Комментарии 1

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Гость

08:47:05 26-10-2023

Напишите лучше про человека, если таковой найдётся, которому бы стало хорошо в центре Барнаула, в особенности у несуществующего "кинотеатра" "Россия", которая была навеки просрана властями.

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