Человеку неожиданно стало плохо в центре Барнаула
Лежащему на асфальте горожанину вызывали реанимобиль
25 октября 2023, 17:18, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Человеку стало плохо в центре Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
По словам подписчиков сообщества "Инцидент Барнаул", все произошло возле кинотеатра "Россия". Человека заметили лежащим на асфальте.
Очевидцы говорят, что реанимобиль к пациенту приехал очень быстро.
Подробности о его состоянии не уточняются.
08:47:05 26-10-2023
Напишите лучше про человека, если таковой найдётся, которому бы стало хорошо в центре Барнаула, в особенности у несуществующего "кинотеатра" "Россия", которая была навеки просрана властями.