Соцсети: молодой человек погиб после падения с 9 этажа в Барнауле
Накрытое тело заметили утром жильцы дома на Павловском тракте
25 октября 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Под окнами дома на Павловском тракте, 307, к. 1, очевидцы заметили накрытое тело человека. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам участницы сообщества, молодой человек упал с 9 этажа. На месте находятся сотрудники полиции. Подробности происшествия пока неизвестны.
Напомним, что 24 октября школьника сбили на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского. По словам очевидцев, ребенок мог переходить дорогу в неположенном месте. С места происшествия его увезли на скорой.
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