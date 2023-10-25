Соцсети: молодой человек погиб после падения с 9 этажа в Барнауле

Накрытое тело заметили утром жильцы дома на Павловском тракте

25 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Под окнами дома на Павловском тракте, 307, к. 1, очевидцы заметили накрытое тело человека. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам участницы сообщества, молодой человек упал с 9 этажа. На месте находятся сотрудники полиции. Подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, что 24 октября школьника сбили на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского. По словам очевидцев, ребенок мог переходить дорогу в неположенном месте. С места происшествия его увезли на скорой.