"Человейники" без парковки. Эксперты назвали плюсы от сокращения мест для машин
Специалисты считают, что российские пешеходы и автомобилисты будут жить раздельно
23 октября 2024, 07:45, ИА Амител
Предлагаемая российским Министерством строительства и ЖКХ схема оптимизации парковок у жилых домов может резко изменить облик городов и привести к разделению жилых кварталов на две категории: предназначенные для автовладельцев и тех, у кого машины отсутствуют, считают опрошенные amic.ru эксперты.
С паркингом и без него
Как пишут "Известия", согласно плану Минстроя, представленному в правительство, развитие системы парковок предлагается по двум направлениям – увеличение количества платных стоянок в регионах и сокращение парковочных мест во дворах многоэтажек.
По мнению доцента кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Александра Кротова, предлагаемые новшества могут привести к изменениям в городской застройке, которые предоставят гражданам возможность выбора:
"Одни смогут заселяться в дома с машинами во дворах, другие – на свободных от авто территориях. Цена на квартиры в таких домах тоже должна различаться".
С ученым согласен автомобильный эксперт Петр Шкуматов, считающий, что жилье для пешеходов и автомобилистов со временем будет раздельным:
"Первый тип будет привлекателен для тех, кто предпочитает передвигаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте и не хочет видеть рядом с домом парковку. Второй тип жилья будет учитывать потребности автовладельцев, предоставляя достаточное количество парковочных мест как подземных, так и наземных", – высказал он свое предположение amic.ru.
Понастроят "человейников"?
Необходимые изменения по "гибкому нормированию парковочных мест" у жилых комплексов должны подготовить к декабрю 2025 года Минстрой, МВД, Минтранс. Корректировки должны привести в соответствие плотность и геометрические параметры машино-мест с характеристиками домов и наличием дорог. Не исключено, что новые правила начнут действовать с 2026 года.
К маю 2025-го МВД необходимо подготовить изменения в правила дорожного движения, включающие, например, ограничение на движение некоторых видов транспорта в жилых зонах, а также запрет на парковку в местах, предназначенных для зарядки электромобилей.
На предварительном этапе предполагается создать цифровой реестр парковок и связать его с другими базами данных.
Петр Шкуматов считает, что фактическая отмена нормативов по парковочным местам дает застройщикам полную свободу в планировании жилых комплексов:
"Теоретически это может привести к появлению высотных многоквартирных домов, таких "человейников", без единого парковочного места. Такая ситуация ставит потенциальных покупателей перед сложным выбором".
Конечно, перед сделкой надо обязательно предупреждать покупателей квартир о возможных негативных последствиях для тех, кто не учтет фактор парковки при выборе жилья, замечает автоэксперт:
"Автовладельцы могут столкнуться с серьезными проблемами, если приобретут квартиру в доме без парковочных мест, поскольку некоторые покупатели могут поначалу не придать этому факту должного значения. И нужно, чтобы застройщик сразу раскрывал информацию перед покупателями, что парковок не будет или их количество крайне ограничено".
Больше машин – меньше зелени
Сегодня для нормального развития городской среды следует развивать сеть платных парковок, полагает Александр Кротов:
"Сегодня людей, которые могут приобрести личное авто, увеличилось кратно, в то время как городские парковки исторически не рассчитаны на такое количество. С этим нужно что-то делать, поскольку в кварталах, где живут небогатые люди, территории часто просто уничтожаются автомобилями".
В качестве примера ученый привел ситуацию в некоторых жилых кварталах в районе Сулимы в Барнауле:
"Там идет расширение площадей автостоянок во дворах, что приводит к ликвидации дворовой территории: погребов небогатых жильцов и зеленых насаждений. При этом денег на обустройство двора постоянно не хватает. Именно поэтому управляющие компании должны выставлять автовладельцам стоимость парковочного места, чтобы иметь средства на благоустройство территории".
По мнению Кротова, строительство торговых центров в городах должно сопровождаться обязательствами для предпринимателей возводить постоянно действующие платные подземные автостоянки:
"Жители близлежащих домов должны иметь возможность пользоваться этими парковками – это будет приносить доход собственникам ТЦ и снижать нагрузку на придомовые территории".
07:50:45 23-10-2024
ну конечно: ни такси вызвать, ни машину разгрузить..... живите "к земле поближе"..... на 25 этаже
08:03:07 23-10-2024
суть идеи - давайте сделаем парковки платными, казна пустеет. Дайте людям общественный транспорт - чистый, в котором можно ехать сидя и вовремя. Без этого, будем скрипеть, но платить. А дом без парковок - вообще плод белой горячки
08:52:44 23-10-2024
Цифровой реестр парковок?.. Ну понятно, надо создать еще одну структуру со сладкими зп, которая будет его создавать и "связывать" с чем-то-там. И еще - такое ощущение, что чиновники считают, что у нас люди квартиры как перчатки меняют. Про ОТ вообще насмешило. Построят тебе на выселках квартал без парковок, где ОТ нет, не было и не будет, и? Собственно, у нас ОТ, похоже, скоро вообще нигде не будет, судя по тому, как сокращаются маршруты, а там, где не сокращаются, сокращается количество транспорта на них.
09:08:12 23-10-2024
суть идеи - ликвидировать частные авто как класс. всеми способами.
ну а эксперты оправдают всё что будет заказано.
09:12:40 23-10-2024
Высокая смертность? Отечественные автомобили из палок и глины за миллионы?
Проблемы с общественным транспортом?
И т.д. и т.п.
НО!
Давайте запретим квадробоберов и парковки.
Точно тех людей иноагентами называют?
09:24:51 23-10-2024
Гость (09:12:40 23-10-2024) Высокая смертность? Отечественные автомобили из палок и глин... по вашему считать - так в стране только я (Мусик) да еще десяток чел не иноагенты.
кстати, вы тоже подпадаете.
09:24:02 23-10-2024
Ну дома без парковочных мест не новость, местные строители уже давненько воплотили в жизнь такие "проекты"
10:25:27 23-10-2024
Это идея мне напоминает средневековое еврейское кладбище в центре Праги: надгробия там стоят как книжки в книжном шкафу. У нас скоро дома будут строить так же. В человейниках без машин полно проблем с таким количеством населения, запиханном в один дом. Вместо того, чтобы строить комфортное жилье 3-4 этажное и оставлять место под скверы и парки и развивать комфортный ОТ, идут прямо в противоположном направлении. Да уже поставьте один 40-этажный корпус психушки и запихните весь Алтайский край туда, и все - проблемы кончаться: не нужны будут ни машины, ни ОТ. А доктор сегодня тот, кто первым надел белый халат.
10:36:00 23-10-2024
Осень. Обострение. У меня сегодня нет машины, а завтра будет. И что? Или наоборот. Что только не придумают, чтобы отвлечь от главных проблем.
12:02:00 23-10-2024
Фантазеры...
13:12:07 23-10-2024
Откуда корни проблемы? Элементарная жадность...Застройщик желает максимально извлечь прибыль из купленного участка. А решение простое...Нужно ввести норму парковочных мест от квадратных метров строящегося жилья. Не укладываешься - сокращай метры, строй подземные паркинги...Это очень благотворно повлияло бы на точечную застройку...Желающих поубавилось бы в разы.
15:10:28 23-10-2024
Вижу лобби застройщиков я, продать больше парковок внутри здания хотят они