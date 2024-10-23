"Человейники" без парковки. Эксперты назвали плюсы от сокращения мест для машин

Специалисты считают, что российские пешеходы и автомобилисты будут жить раздельно

23 октября 2024, 07:45, ИА Амител

Парковка / Фото: Max Titov / unsplash.com

Предлагаемая российским Министерством строительства и ЖКХ схема оптимизации парковок у жилых домов может резко изменить облик городов и привести к разделению жилых кварталов на две категории: предназначенные для автовладельцев и тех, у кого машины отсутствуют, считают опрошенные amic.ru эксперты.

С паркингом и без него

Как пишут "Известия", согласно плану Минстроя, представленному в правительство, развитие системы парковок предлагается по двум направлениям – увеличение количества платных стоянок в регионах и сокращение парковочных мест во дворах многоэтажек.

По мнению доцента кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Александра Кротова, предлагаемые новшества могут привести к изменениям в городской застройке, которые предоставят гражданам возможность выбора:

"Одни смогут заселяться в дома с машинами во дворах, другие – на свободных от авто территориях. Цена на квартиры в таких домах тоже должна различаться".

С ученым согласен автомобильный эксперт Петр Шкуматов, считающий, что жилье для пешеходов и автомобилистов со временем будет раздельным:

"Первый тип будет привлекателен для тех, кто предпочитает передвигаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте и не хочет видеть рядом с домом парковку. Второй тип жилья будет учитывать потребности автовладельцев, предоставляя достаточное количество парковочных мест как подземных, так и наземных", – высказал он свое предположение amic.ru.

Понастроят "человейников"?

Необходимые изменения по "гибкому нормированию парковочных мест" у жилых комплексов должны подготовить к декабрю 2025 года Минстрой, МВД, Минтранс. Корректировки должны привести в соответствие плотность и геометрические параметры машино-мест с характеристиками домов и наличием дорог. Не исключено, что новые правила начнут действовать с 2026 года.

К маю 2025-го МВД необходимо подготовить изменения в правила дорожного движения, включающие, например, ограничение на движение некоторых видов транспорта в жилых зонах, а также запрет на парковку в местах, предназначенных для зарядки электромобилей.

На предварительном этапе предполагается создать цифровой реестр парковок и связать его с другими базами данных.

Петр Шкуматов считает, что фактическая отмена нормативов по парковочным местам дает застройщикам полную свободу в планировании жилых комплексов:

"Теоретически это может привести к появлению высотных многоквартирных домов, таких "человейников", без единого парковочного места. Такая ситуация ставит потенциальных покупателей перед сложным выбором".

Конечно, перед сделкой надо обязательно предупреждать покупателей квартир о возможных негативных последствиях для тех, кто не учтет фактор парковки при выборе жилья, замечает автоэксперт:

"Автовладельцы могут столкнуться с серьезными проблемами, если приобретут квартиру в доме без парковочных мест, поскольку некоторые покупатели могут поначалу не придать этому факту должного значения. И нужно, чтобы застройщик сразу раскрывал информацию перед покупателями, что парковок не будет или их количество крайне ограничено".

Больше машин – меньше зелени

Сегодня для нормального развития городской среды следует развивать сеть платных парковок, полагает Александр Кротов:

"Сегодня людей, которые могут приобрести личное авто, увеличилось кратно, в то время как городские парковки исторически не рассчитаны на такое количество. С этим нужно что-то делать, поскольку в кварталах, где живут небогатые люди, территории часто просто уничтожаются автомобилями".

В качестве примера ученый привел ситуацию в некоторых жилых кварталах в районе Сулимы в Барнауле:

"Там идет расширение площадей автостоянок во дворах, что приводит к ликвидации дворовой территории: погребов небогатых жильцов и зеленых насаждений. При этом денег на обустройство двора постоянно не хватает. Именно поэтому управляющие компании должны выставлять автовладельцам стоимость парковочного места, чтобы иметь средства на благоустройство территории".

По мнению Кротова, строительство торговых центров в городах должно сопровождаться обязательствами для предпринимателей возводить постоянно действующие платные подземные автостоянки: