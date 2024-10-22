Количество парковочных мест возле домов хотят сократить в России
Также планируют создать реестр парковочных мест
22 октября 2024, 13:40, ИА Амител
Минстрой РФ предложил ввести гибкое распределение парковочных мест на участках под многоэтажную застройку, сообщают "Известия".
Минстрой 11 октября внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок в России. Она предусматривает внедрение платных паркингов в регионах и сокращение числа парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса для "развития общественного транспорта" и "снижения автомобилизации". К декабрю 2025 года Минстрой, МВД и Минтранс подготовят корректировки в нормативные документы для "гибкого нормирования парковочных мест".
Также будет создан цифровой реестр парковочных мест, синхронизированный с другими базами данных. В Минтрансе заявили, что инициатива позволит снизить максимальную нагрузку на дороги муниципальных образований и обеспечить системный подход к размещению транспортных средств.
13:49:21 22-10-2024
У нас же сейчас их слишком много, надо сократить
13:52:03 22-10-2024
"...для снижения автомобилизации..."
Вместо парковок будут строить коновязи?
13:58:36 22-10-2024
Идёт к тому, как в Японии, есть куда поставить авто, получи разрешение на покупку)).
15:00:30 22-10-2024
ВВП (13:58:36 22-10-2024) Идёт к тому, как в Японии, есть куда поставить авто, получи ... Ну, да. Передовой опыт, всё такое...
Только вы запамятовал, что Японию на карте с трудом отыскать можно...
17:03:28 22-10-2024
ВВП (13:58:36 22-10-2024) Идёт к тому, как в Японии, есть куда поставить авто, получи ... И это правильно. Ещё надо утилизационный сбор хозяевам собак ввести, чтобы после того, как он выставит её на улицу, собаку утилизировали.
17:24:59 22-10-2024
а в Минстрое не в курсе про строительные нормы про дворы и парковки, по которым как раз и должны давать разрешение на строительство многоквартирных домов? Что на определённое количество жителей дома должно быть определенное количество парковок, дворовой территории и зеленых насаждений! И у всяких ЖК в 25 этажей должен быть двор в гектар с зеленью и парковками, а не как сейчас 20 парковок на весь дом, как хочешь так и ставь. Вы где нибудь такие ЖК с большими дворами видели, нет? И я тоже. Потому что, сперва эти ухари надавали разрешения на строительство многоквартирников на пятачках, в том числе и точечных со всеми нарушениями норм. Застройщик деньги получил за человейник, эти ребята тоже поди не в обиде остались, а теперь жильцы должны огребать от этой ситуации. Поэтому СССР высотки не строил, потому что между домами должно быть тогда огромные дворы согласно нормам для инсоляции квартир, зелени, детских площадок, парковок, мест отдыха. А зачем это делать, когда можно строить 5 и 9 этажки, с нормальными дворами, где всем места хватает, да и в эксплуатации они дешевле.
13:59:48 22-10-2024
Готовим кошельки для оплаты парковочных мест. За 2 км от дома.
14:04:36 22-10-2024
Дополню из документа
Почему не хватает парковок
— Мы движемся к ситуации, когда владение автомобилем в большом городе становится непозволительной роскошью, — рассказал Михаил Блинкин. — С введением в эксплуатацию крупных жилых комплексов территория для резидентного размещения транспорта, то есть на ночевку, сокращается. Придомовые территории заполняются автомобилями, проезды оказываются блокированы, из-за чего возникают трудности для проезда скорой помощи, пожарных машин.
14:09:30 22-10-2024
Очередной не обдуманный бред высоко сидящих людей
14:23:57 22-10-2024
Влад (14:09:30 22-10-2024) Очередной не обдуманный бред высоко сидящих людей... Почему бред. это ж ещё одна тема для какого нибудь нового налога. Казна пустеет милорд. Нужно больше золота😂
14:09:36 22-10-2024
смешно
14:32:58 22-10-2024
для "развития общественного транспорта" - развивайте его, а то такими темпами скоро совсем загнется, только постоянное повышение цен за проезд, а транспорта всё меньше и меньше
14:35:30 22-10-2024
сначала наведите порядок с общественным транспортом, потом уже можно сокращать парковки. а то у нас с одного конца города до другого проблематично добираться, п часу на остановках приходиться стоять
14:36:42 22-10-2024
Ну что-то в этом есть. Аренда парковочных мест, а всех кто парканулся на проезде - на эвакуаторе отсель. Милые пятиэтажныые хрущевки заиграют другими красками
15:08:12 22-10-2024
Гость (14:36:42 22-10-2024) Ну что-то в этом есть. Аренда парковочных мест, а всех кто п... А как же "жыть нужно только в центре"?
15:09:29 22-10-2024
Огромная страна, а мест для парковки нет...
😁
16:53:10 22-10-2024
Автомобиль сейчас - это очень дорого. Я бы с огромным удовольствием бы ездил на чистом удобном общественном транспорте с кондиционером и по выделенке. Но глядя, как на остановке с утра стоит 30-40 человек, как они штурмуют автобусы, в которых уже набилось граждан больше, чем теоретически возможно, когда в мороз ожидание составляет по часу-полтора, я выбираю платить за автомобиль. Дайте нам нормальный ОТ - мы свои шушлайки на металл сдадим.
22:35:12 22-10-2024
Сказали же прямым текстом: цель- сделать индивидуальные авто роскошью.
Один из способов - парковки.
О чем шуршим, что неясно?
09:43:43 23-10-2024
Свободная страна, что сказать. Хотел машину заиметь, купил...но оплаты налогов, утильсборов, страховок и прочего обдиралово государю мало, нужно больше золота...
Если власть решает, что я должен на вонючем автобусе ездить, за что я плачу налоги? где свобода выбора?
Сделайте нормаьлные автобусы, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ, СТАБИЛЬНО ходящие с адекватными кондукторами и оводителями, и мы может быть сами начнем на них ездить, а пока сами стойне на 40 градусном морозе по 40 минут на прозрачной продуваемой остановке , красивой но не защищающей ни от чего, ждите автобус который возможно приедет битком и ты в него не влезешь, а если влезешь, толстая как колобок кондукторша прижмет пузом к дверям, все кишки выдавит, пока до работы доберешься - мысль о выживании будет основной.
А что насчет ковида? дистанции и изоляций? ковид с нами говорили они....но при этом мы должны пользоваться общественным транспортом... Минстрой, вы геноцидом занимаетесь? Если нас станет меньше, вы первые от голоду сдохните, когда налогами вас кормить некому будет.