Также планируют создать реестр парковочных мест

22 октября 2024, 13:40, ИА Амител

Парковка / Фото: pxhere.com/ru/photo/742706

Минстрой РФ предложил ввести гибкое распределение парковочных мест на участках под многоэтажную застройку, сообщают "Известия".

Минстрой 11 октября внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок в России. Она предусматривает внедрение платных паркингов в регионах и сокращение числа парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса для "развития общественного транспорта" и "снижения автомобилизации". К декабрю 2025 года Минстрой, МВД и Минтранс подготовят корректировки в нормативные документы для "гибкого нормирования парковочных мест".

Также будет создан цифровой реестр парковочных мест, синхронизированный с другими базами данных. В Минтрансе заявили, что инициатива позволит снизить максимальную нагрузку на дороги муниципальных образований и обеспечить системный подход к размещению транспортных средств.