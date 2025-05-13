Челябинская мэрия наказала подрядчика за срыв праздничного салюта на День Победы

Шоу началось с большой задержкой и оказалось в два раза короче, чем предполагалось

13 мая 2025, 13:45, ИА Амител

Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Администрация Челябинска оштрафовала компанию, которая провалила фейерверк на 9 Мая. Как сообщает "Курс дела", контракт расторгли без возмещения затрат.

Праздничный салют в городе не удался. Он начался на 45 минут позже графика, а вместо заявленных 20 минут шоу в небе длилось лишь шесть. Администрация извинилась за инцидент: глава города Алексей Лошкин подчеркнул, что администрация предприняла все возможные меры для достойного завершения праздника, а повторения подобных ситуаций в будущем исключено.

На новом аппаратном совещании Лошкин заявил о необходимости привлечения новых подрядчиков для ключевых мероприятий. При этом он поблагодарил организаторов 97 других событий ко Дню Победы, которые прошли в соответствии с планом.

Отмечается, что исполнитель салюта не справился с обязательствами из-за новых строгих требований безопасности. Несмотря на попытки исправить проблемы, соблюсти условия контракта не удалось. Отмечается, что на компанию также наложили штраф.