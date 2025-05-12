В Барнауле 40 тысяч жителей посмотрели салют в честь 80-летия Великой Победы

За весь день зрителями праздничных мероприятий во всех районах города стали более 150 тысяч человек

12 мая 2025, 13:33, ИА Амител

Праздничный салют в Барнауле в честь 80-летия Победы / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле около 40 тысяч человек стали зрителями праздничного салюта на площади Сахарова вечером 9 мая – в день 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мэрия.

Площадь Сахарова традиционно стала основной праздничной площадкой, здесь прошли концертные программы с участием творческих коллективов города, завершились торжества семиминутным фейерверком. Напомним, первые с августа 2023 года фейерверки взлетели в небо краевой столицы сразу во всех районах города в 22:00.

"За весь день зрителями праздничных мероприятий во всех районах города стали более 150 тысяч человек", – рассказали в мэрии.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что все городские мероприятия прошли достойно, и поблагодарил всех за их организацию и проведение.

В мэрии также сообщили, что участниками торжественной церемонии возложения цветов на Мемориале Славы стали 3 тыс. человек. Зрителями торжественного прохождения войск Барнаульского гарнизона – 6,5 тыс. человек. А в акции "Бессмертный полк" приняли участие 30 тыс. барнаульцев и гостей города.

Как Барнаул отметил 80-летие Великой Победы, смотрите в большом фоторепортаже amic.ru.