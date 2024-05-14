Задержали главного кадровика Минобороны России, который 13 лет охранял секреты армии

14 мая 2024, 10:36, ИА Амител

Юрий Кузнецов / Фото: Минобороны РФ

13 мая сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрия Кузнецовв. Сообщается, что высокопоставленный военный проходит в качестве подозреваемого в уголовном преступлении. Кто такой Юрий Кузнецов, чем он известен и какие вопросы курировал в Минобороны России, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Кто такой Юрий Кузнецов и что о нем известно?

Юрий Кузнецов родился в 1969 году в городе Рузаевка Мордовской Республики. Высшее образование получил в краснодарском военном училище имени генерала армии С. М. Штеменко. В 1990 году молодой офицер заключил свой первый контракт, пишет ura.news.

Спустя несколько лет Кузнецов поступил в московскую адъюнктуру Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Москве. Следующей ступенью в образовании на тот момент уже подполковника стала Военная академия Генштаба ВС Российской Федерации. Кузнецов стал ее выпускником в 2005 году.

В Минобороны он успел поработать на разных должностях и успешно продвигался по карьерной лестнице, в итоге дослужившись до звания генерал-лейтенанта. Дольше всего Юрий Кузнецов был начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил, которое возглавил в мае 2010 года. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

С мая 2023 года его повысили до начальника Главного управления кадров Минобороны.

Кузнецов награжден орденами Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета.

А за что его задержали?

На данный момент деталей известно немного. Сообщается, что он фигурирует в уголовном деле в качестве подозреваемого. Задержали генерал-лейтенанта утром 13 мая, когда он еще был дома. В его жилье, а также на работе провели обыски. Дело расследует Главное военно-следственное управление СК РФ, сообщил со ссылкой на источник ТАСС.

На службу 13 мая Кузнецов так и не явился. По данным Telegram-канала "Военкоры русской весны", его арестовали и отправили в СИЗО.

В картотеке 235-го гарнизонного военного суда есть запись о деле в отношении Кузнецова Юрия Васильевича, датированная 13 мая, пишет Lenta.ru. Из нее следует, что Кузнецова заключили под стражу.

Как ранее сообщал amic.ru, 23 апреля 2024 года на рабочем месте задержали замминистра обороны Тимура Иванова. Его подозревают в получении крупной взятки в размере более миллиарда рублей. По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение.