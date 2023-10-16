Великого композитора не стало на 89-м году жизни

16 октября 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: "Российская газета"

Великий советский и российский кинокомпозитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни. Его песни знала вся страна. Причем взрослые и дети. Он написал все хиты к мультфильмам о бременских музыкантах, к фильмам "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Человек с бульвара Капуцинов" и другим шедеврам. Мы собрали все лучшие работы Геннадия Гладкова, которые подтверждают, что более великого композитора, возможно, в истории отечественного кинематографа еще не было.

Как Гладков стал композитором?

Родился 18 февраля 1935 года в Москве в семье Игоря Ивановича (1908-1978) и Елены Степановны (1909-1987) Гладковых. Его отец был аккордеонистом и пианистом, выступал в джазовом ансамбле Александра Цфасмана.

Геннадий Гладков окончил Музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, в 1964 году – Московскую консерваторию по классу композиции профессора Владимира Фере, в 1966-м – аспирантуру под его же руководством.

К каким мультфильмам Геннадий Гладков написал музыку?

На его песнях выросла вся страна. Известность Гладкову принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты" (1969) и его продолжением "По следам бременских музыкантов" (1973), в котором он исполнил партию короля.

Также среди самых известных работ мастера песни к мультфильмам "Малыш и Карлсон", "Как львенок и черепаха пели песню", "Голубой щенок", "38 попугаев" и многим-многим другим.

К каким фильмам Гладков написал музыку?

Почти к 100 кинокартинам. Композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. Вместе они работали над фильмами "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона". Также музыку Геннадия Гладкова можно будет услышать в картинах "Берегите мужчин", "Человек с бульвара Капуцинов", "Джентльмены удачи", "После дождика в четверг". Последний к настоящему времени фильм с его музыкальным сопровождением – историческая кинолента Василия Ливанова "Медный всадник России" (2019).

В 2002-м был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации". Был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. В 2014 году перенес инсульт.

Многие эксперты называли Геннадия Гладкова едва ли не самым плодовитым и талантливым композитором, работавшим в отечественном кино.