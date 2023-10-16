Скончался композитор Геннадий Гладков

Автор музыки к "Бременским музыкантам" и известным советским фильмам умер в возрасте 88 лет

16 октября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: ТАСС

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Малика Аминова.

Дата и место прощания с композитором пока не определены. Причина смерти не уточняется.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в семье музыкантов и с детства тянулся к музыке. В 1959 году композитор окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, а после – Московскую консерваторию. В разные годы занимался преподавательской деятельностью.

Широкую известность Гладков получил благодаря работе над музыкальным мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением "По следам бременских музыкантов". За свою карьеру композитор написал музыку более чем к 110 картинам, среди которых: "Малыш и Карлсон" (1968), "Джентльмены удачи" (1971), "12 стульев" (1976), "Голубой щенок" (1976), "Собака на сене" (1977), "Обыкновенное чудо" (1978), "Дульсинея Тобосская" (1980), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987) и другие.