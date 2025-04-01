В лечении артиста примет участие российский анестезиолог, который вылетел в Таиланд

01 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр с канала "Макарена" на VK Видео

Российский рэп-исполнитель Паша Техник по-прежнему находится в коме в одной из больниц Таиланда. Как сообщило окружение артиста, его транспортировка в Россию на данный момент невозможна. Близкие рэпера добиваются того, чтобы в его лечении приняли участие российские специалисты.

О том, чем знаменит Паша Техник, в каком состоянии он находится и есть ли у него шансы выйти из комы, – в материале amic.ru.

1 Кто такой Паша Техник и чем он известен? Настоящее имя Паши Техника – Павел Ивлев. Он не известен широкой аудитории, но имеет огромную популярность в интернете. При этом знают его далеко не по песням, темы которых зачастую связаны с запрещенными веществами. Паша Техник стал знаменит благодаря скандальным выходкам на своих выступлениях и эпатажному поведению в многочисленных интернет-шоу. Известно, что артист уже давно имеет проблемы с запрещенными веществами. Они же стали причиной, по которой Павел в первый раз попал в тюрьму. Второй раз его лишили свободы за езду в нетрезвом виде. Также Паша Техник неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах, но затем возвращался к привычному для себя образу жизни. Во многом его популярность связана именно с поведением, вызванным наркотическими веществами. Рэпер однажды уже был в коме из-за передозировки наркотиками, но тогда его сумели спасти.

2 Что произошло с Пашей Техником и почему он в коме? Точные причины пока неизвестны. Сообщалось, что в последние дни он был в Таиланде, а 27 марта его госпитализировали в местную больницу. В СМИ обсуждают разные версии случившегося, но практически все они связаны с отравлением.

3 В каком состоянии находится Паша Техник в тайской больнице? По последним данным, у Паши Техника диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром. Его состояние оценивается как критическое: жизнь артиста поддерживают лишь аппараты ЭКМО и ИВЛ. Telegram-канал проекта "Выжившие" опубликовал комментарий неназванного врача, которому удалось ознакомиться с анализами Паши Техника: "Лежит с пневмонией, поражение почти 100% – скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную. С полиорганной недостаточностью, с септическим шоком, на ИВЛ, на ЭКМО – это экстракорпоральный метод оксигенации, когда легкие не справляются". Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая, которая прилетела в Таиланд, назвала его состояние "стабильно плохим" и сказала, что летальный исход вполне возможен. Более того, 29 марта появились слухи о смерти артиста. Но Карицкая их опровергла. По ее словам, рэпер даже реагирует на ее голос. "Была у Паши опять. Держала за руку, умоляла прийти в себя. Сердцебиение увеличилось, значит, слышит меня. Душа его пока здесь", – написала она в соцсетях.

4 Кто и как лечит артиста? Практически сразу стало известно, что критическое состояние Паши Техника не позволяет перевезти его в Россию. Сейчас его лечением занимаются тайские специалисты. Но близкие артиста активно прорабатывают вопрос о том, чтобы к процессу подключили и российских врачей. Как заявили в Telegram-канале проекта "Выжившие", в Таиланд уже вылетел опытный анестезиолог из Института им. Склифосовского. Но еще неизвестно, пустят ли его тайские медики к пациенту.

5 Есть ли у Паши Техника шанс выжить и вернуться к нормальной жизни? Жена артиста уверена, что он выживет. Но представители медицинского сообщества подчеркивают, что его случай очень сложный. Врач, который дал комментарий проекту "Выжившие" на основе анализов Паши Техника, заявил, что прогнозы "не очень-то благоприятные". Такие состояния нередко приводят к летальному исходу. Но при этом шансы на выздоровление есть, пусть и небольшие: об этом федеральным СМИ заявили сразу несколько опытных специалистов. Многое зависит от внутренних сил организма и профессионализма врачей.