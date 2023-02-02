Чем известен вице-мэр Барнаула Воронков, который может покинуть свой пост

В органах местного самоуправления Воронков отработал более 20 лет

02 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

До конца зимы в мэрии Барнаула ожидается ряд важных кадровых изменений. Свой пост, в частности, может оставить один из самых опытных чиновников – первый замглавы администрации города Анатолий Воронков. Причиной "АиФ-Алтай" называет пенсионный возраст чиновника. В октябре Воронкову исполнилось 62 года. На его место прочат Андрея Фёдорова, который сейчас работает замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям. Рассказываем, чем известен пока ещё действующий вице-мэр.

Какое образование получил Воронков?

Анатолий Воронков родился 5 октября 1960 года в посёлке Ивановск Топчихинского района. В 1984 году окончил исторический факультет Алтайского госуниверситета. После этого работал мастером производственного обучения, преподавателем обществоведения технического училища № 2 Барнаула. В 1986 году Воронкова избрали вторым секретарём Железнодорожного райкома ВЛКСМ, а в 1988 году – вторым секретарем Барнаульского горкома ВЛКСМ. С 1989 по 1996 год он работал сначала замдиректора по учебно-воспитательной работе, а затем директором профтехучилища № 2.

Как складывалась карьера Воронкова в органах власти?

Свою работу в органах местного самоуправления города Воронков начал с должности замглавы администрации Железнодорожного района Барнаула. В 2000 году его назначили на должность председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города. С 2005 по 2011 год он возглавлял Железнодорожный район Барнаула. С 2011 года Воронков получил должность замглавы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу, в феврале 2013 года стал первым замглавы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу. С мая 2020 года – первый замглавы администрации города.

Сколько заработал Воронков в 2021 году?

Согласно декларации о доходах за 2021 год, Воронков заработал 2,253 млн рублей. Он владеет одной третью квартиры площадью 85,1 кв. м и машиной Hyundai Tucson. Его супруга задекларировала 1,099 млн рублей. Она также имеет другую треть указанной квартиры, ещё одну на 78,1 кв. м и земельный участок 561 кв. м. Декларация о доходах за 2022 год пока не опубликована.