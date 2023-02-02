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В мэрии Барнаула ожидается "кадровый переворот". Уйдут два заместителя Франка

Заместители покидают свои посты по личному желанию

02 февраля 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В мэрии Барнаула произойдут кадровые перестановки с курсом на омоложение, которые коснутся первых лиц администрации, сообщает "АиФ-Алтай".

"В конце февраля свой  пост покидает первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков. Анатолий Филиппович решил уйти на заслуженный отдых в связи с пенсионным возрастом. Также свой пост по личному желанию покидает замглавы по городскому хозяйству Сергей Пашковский. Его увольнение обусловлено переходом в коммерческий сектор", – говорится в сообщении.

На место Воронкова придёт Андрей Фёдоров, который работал на посту заместителя по градостроительству и земельным отношениям.

Освободившуюся должность Пашковского займёт Сергей Татьянин, который до недавнего времени возглавлял администрацию Индустриального района Барнаула.

 

Комментарии 10

  • А кто на место Федорова придет? Воробьев?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Жалко, что Пашковский уходит....
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А самого когда к посадкам готовить?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Татьянин? Ну, ну?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Одни холуи власти сменят других.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • С таких денег сами не уходят, вон совбез сидит не кто сам не уходит, было до 70, сделали до 75, не заморачивались бы с ограничениями, сразу сделали бы до смерти.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • В Индустриальном районе наконец-то праздник, Татьянин уходит, есть повод выпить, самый худший глава района за всю историю Индустриального района, если не папа не когда не работал бы в администрации с дипломом врача.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Он занимался "выздоровлением" Индустриального района. А вам все плохо.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Какая разносторене развитая личность этот Татьянин.Где только не числился ,чего только не развалил.Ан нет, снова у кормушки!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А В Франк какой молодец))))))))))))))))))
    03 февраля, Гость   Ответить
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