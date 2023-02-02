В мэрии Барнаула ожидается "кадровый переворот". Уйдут два заместителя Франка
Заместители покидают свои посты по личному желанию
02 февраля 2023, 10:48, ИА Амител
В мэрии Барнаула произойдут кадровые перестановки с курсом на омоложение, которые коснутся первых лиц администрации, сообщает "АиФ-Алтай".
"В конце февраля свой пост покидает первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков. Анатолий Филиппович решил уйти на заслуженный отдых в связи с пенсионным возрастом. Также свой пост по личному желанию покидает замглавы по городскому хозяйству Сергей Пашковский. Его увольнение обусловлено переходом в коммерческий сектор", – говорится в сообщении.
На место Воронкова придёт Андрей Фёдоров, который работал на посту заместителя по градостроительству и земельным отношениям.
Освободившуюся должность Пашковского займёт Сергей Татьянин, который до недавнего времени возглавлял администрацию Индустриального района Барнаула.
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