В мэрии Барнаула ожидается "кадровый переворот". Уйдут два заместителя Франка

Заместители покидают свои посты по личному желанию

02 февраля 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: amic.ru

В мэрии Барнаула произойдут кадровые перестановки с курсом на омоложение, которые коснутся первых лиц администрации, сообщает "АиФ-Алтай".

"В конце февраля свой пост покидает первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков. Анатолий Филиппович решил уйти на заслуженный отдых в связи с пенсионным возрастом. Также свой пост по личному желанию покидает замглавы по городскому хозяйству Сергей Пашковский. Его увольнение обусловлено переходом в коммерческий сектор", – говорится в сообщении.

На место Воронкова придёт Андрей Фёдоров, который работал на посту заместителя по градостроительству и земельным отношениям.

Освободившуюся должность Пашковского займёт Сергей Татьянин, который до недавнего времени возглавлял администрацию Индустриального района Барнаула.