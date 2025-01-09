Симптомы вируса напоминают ОРВИ

09 января 2025, 14:40, ИА Амител

Электронный градусник. Фото: Kristine Wook/unsplash.com

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 Китай столкнулся с новой угрозой в виде вспышки метапневмовируса человека (HMPV). Несмотря на заверения властей Поднебесной о том, что ситуация под контролем, социальные сети пестрят видео и фотографиями переполненных больниц. И вспышка метапневмовируса не ограничилась территорией Китая. Казахстан уже сообщил о 30 случаях заражения. Кроме того, единичные случаи заболевания зафиксированы в России, Узбекистане, Кыргызстане и других странах. Чем опасен метапневмовирус и будут ли из-за него переводить школы на дистант, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое метапневмовирус и чем он опасен?

Метапневмовирус (Metapneumovirus, он же HMPV) – респираторный вирус, который по своим симптомам напоминает обычную простуду или грипп. Распространяется воздушно-капельным путем и происходит это очень быстро. У больных среди симптомов чаще всего отмечается кашель, насморк, повышение температуры, одышка и головная боль.

У взрослых в большинстве случаев заболевание протекает относительно легко. В группе повышенного риска находятся дети до пяти лет, пожилые и лица с ослабленной иммунной системой или хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). У них метапневмовирус зачастую приводит к таким опасным осложнениям, как бронхиолит и пневмония.

По данным тайваньского издания Money UDN, уровень смертности от метапневмовируса достигает 43%. Власти Китая и ВОЗ пока официально не объявляли чрезвычайное положение. Но газета Independent указывает, что Пекин преуменьшает масштаб проблемы.

Как лечат метапневмовирус и есть ли от него прививка?

На данный момент не существует специфической противовирусной терапии или вакцины для лечения и предотвращения метапневмовируса. Лечение обычно симптоматическое и включает применение противовирусных, бронхо- и муколитических препаратов. Высокая температура – сбиваем, болит горло – пьем что-то теплое, проветриваем помещение.

Простые меры профилактики, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и регулярная дезинфекция поверхностей, могут помочь предотвратить распространение инфекции.

Роспотребнадзор сообщал, что держит ситуацию с ростом заболеваемости метапневмовирусом на контроле. По заявлению ведомства, в стране доступен набор реагентов ОРВИ-скрин для быстрой диагностики, в том числе и этого вируса.

В РФ планируют переводить школы на дистант из-за метапневмовируса?

Несмотря на распространение метапневмовируса в соседних странах, российские школы пока будут функционировать в обычном режиме. Это заявление главы Министерства просвещения России Сергея Кравцова опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Исходя из текущей эпидемиологической ситуации во введении дистанта пока нет необходимости.