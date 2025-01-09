Чем опасен метапневмовирус и будут ли из-за него переводить школы на дистант?
Симптомы вируса напоминают ОРВИ
09 января 2025, 14:40, ИА Амител
Спустя пять лет после пандемии COVID-19 Китай столкнулся с новой угрозой в виде вспышки метапневмовируса человека (HMPV). Несмотря на заверения властей Поднебесной о том, что ситуация под контролем, социальные сети пестрят видео и фотографиями переполненных больниц. И вспышка метапневмовируса не ограничилась территорией Китая. Казахстан уже сообщил о 30 случаях заражения. Кроме того, единичные случаи заболевания зафиксированы в России, Узбекистане, Кыргызстане и других странах. Чем опасен метапневмовирус и будут ли из-за него переводить школы на дистант, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое метапневмовирус и чем он опасен?
Метапневмовирус (Metapneumovirus, он же HMPV) – респираторный вирус, который по своим симптомам напоминает обычную простуду или грипп. Распространяется воздушно-капельным путем и происходит это очень быстро. У больных среди симптомов чаще всего отмечается кашель, насморк, повышение температуры, одышка и головная боль.
У взрослых в большинстве случаев заболевание протекает относительно легко. В группе повышенного риска находятся дети до пяти лет, пожилые и лица с ослабленной иммунной системой или хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). У них метапневмовирус зачастую приводит к таким опасным осложнениям, как бронхиолит и пневмония.
По данным тайваньского издания Money UDN, уровень смертности от метапневмовируса достигает 43%. Власти Китая и ВОЗ пока официально не объявляли чрезвычайное положение. Но газета Independent указывает, что Пекин преуменьшает масштаб проблемы.
Как лечат метапневмовирус и есть ли от него прививка?
На данный момент не существует специфической противовирусной терапии или вакцины для лечения и предотвращения метапневмовируса. Лечение обычно симптоматическое и включает применение противовирусных, бронхо- и муколитических препаратов. Высокая температура – сбиваем, болит горло – пьем что-то теплое, проветриваем помещение.
Простые меры профилактики, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и регулярная дезинфекция поверхностей, могут помочь предотвратить распространение инфекции.
Роспотребнадзор сообщал, что держит ситуацию с ростом заболеваемости метапневмовирусом на контроле. По заявлению ведомства, в стране доступен набор реагентов ОРВИ-скрин для быстрой диагностики, в том числе и этого вируса.
В РФ планируют переводить школы на дистант из-за метапневмовируса?
Несмотря на распространение метапневмовируса в соседних странах, российские школы пока будут функционировать в обычном режиме. Это заявление главы Министерства просвещения России Сергея Кравцова опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Исходя из текущей эпидемиологической ситуации во введении дистанта пока нет необходимости.
15:16:20 09-01-2025
Симптомы вируса напоминают ОРВИ.
Может это и есть ОРВИ, а всё остальное это нагнетание истерии!??
как было с кавидом, показывали кадры из китая как падают люди "замертво" на улицах, на остановках...!!!
а по факту получилось совсем наоборот... ну кроме неверного протокола лечения...!
16:00:46 09-01-2025
а вы знаете, почему Китай так быстро ковид победил? потому что сидели замурованные в квартирах, еду привозили под двери, когда разрешили выходить, то поголовно всем стали делать тесты. а для этого часов в 5 утра, ходили люди по квартирам, будили и в каждом дворе выстраивались огромные очереди, все держали дистанцию и носили маски. это про слаженность китайцев- они как огромный, безупречно работающий механизм.
у меня в Китае друзья живут уже много лет, так вот когда все это началось, у нас тут первая мысль была, что им нужно бежать оттуда, а они только пальцем у виска покрутили и сказали "ой, только не это. у вас там скорее сдохнешь" и остались в Китае с двумя годовалыми детьми. даже не переболели, если что, а вот пара их родственников из Брн и Бийска уже всё.
17:17:23 09-01-2025
Элен без ребят (16:00:46 09-01-2025) а вы знаете, почему Китай так быстро ковид победил? потому ч... Хватит умничать пр всем новостям. Что всем нам в Китай переезжать? Оттуда вся зараза постоянно.
17:22:27 09-01-2025
Элен без ребят (16:00:46 09-01-2025) а вы знаете, почему Китай так быстро ковид победил? потому ч... Китай так быстро победил потому, что побеждать было нечего...
15:24:20 09-01-2025
Загнать этих узкоглазых изобретателей зараз за их Великую стенку.
Изолировать от всего мира
Пусть там сами боятся со своим перенаселением. Остальное человечество не истребляют.
15:33:39 09-01-2025
Гость (15:24:20 09-01-2025) Загнать этих узкоглазых изобретателей зараз за их Великую ст... да они тут ни при чём!
вы читать умеете? там русским по белому написано - Мета... а это ни кто иной как Цукерберг...
а значит все ценности нации которую нельзя называть вслух... ну, которые создали вокруг себя ореол непрекосносенности, и владеют всеми банками мира (большими, ведущими банками)...
15:59:27 09-01-2025
Гость (15:24:20 09-01-2025) Загнать этих узкоглазых изобретателей зараз за их Великую ст... Иногда лучше промолчать, чым выдавать подобную чуш
18:36:43 09-01-2025
Гость (15:59:27 09-01-2025) Иногда лучше промолчать, чым выдавать подобную чуш... Когда будешь хоронить близкого человека от очередной китайской заразы, вспомнишь свой высер.
16:01:50 09-01-2025
обычный вирус которые в ходу лет 40 уже
16:07:22 09-01-2025
На пустом месте панику поднимают.
Когда человек простыл, немножко покашлял, пару дней похандрил и потемпературил 37,5, в 70% случаев это и есть подобные метапневмовирусы.
16:12:25 09-01-2025
Это не просто ОРВи. Пошла 4-я неделя выздоровления. Сперва сильная мигрень 2-е суток, потом давление, которое смогла снизить только скорая магнезией. Потом начался треш - температура неделю до 38, спать не могла, как только ложишься - становится нечем дышать... Забился нос и кажется вся голова. Цвет и количество соплей приводил в ужас. Боль в горле и голос как у Джигурды. Снимок пневмонию не подтвердил. Потом загноились оба глаза. Сейчас насморка нет, только сильно откашливается мокрота.
18:23:21 09-01-2025
Гостья (16:12:25 09-01-2025) Это не просто ОРВи. Пошла 4-я неделя выздоровления. Сперва ... в зеркало не смотрелись? вы теперь и есть джигурда...!
16:19:23 09-01-2025
ковид, метапневмовирус,короновирус,долбовирус,озверинус и прочее лишь красивые слова
а на деле обычный орви.
Просто у кого-то иммунитет сильный и практически не болеет ну максимум по кашляеет.
А у кого-то настолько слабый что летальный исход.
17:13:59 09-01-2025
Пока нет необходимости в дистанте.... ну конечно, надо что б началась вспышка, а потом то на достант посадим. Разве не лучше сразу обезопаситься?
Да и это, у нас в школе, вот в декабре, были орви, пневмонии, много человек в классе не было, и знаете, что делали в школе? Изолировали типа классы больные, к ним ходили учителя, а ученики типа не перемещались. Но это же бред. Они все равно проходили до класса по школе, а учителя учили потом другие классы. Это вообще способстовало снижению заболеваний. Ну неужели нельзя просто отстранить от занятий на неделю, как раньше было. Кому, что доказать хотят такими мерами.
18:27:05 09-01-2025
Гость (17:13:59 09-01-2025) Пока нет необходимости в дистанте.... ну конечно, надо что б началась вспышка... а назовите когда вокруг вас была последняя вспышка, прям что бы кругом люди падали и замертво на улицах лежали, и ни кто их не увозил потому что не кому...?
или вы о подобной вспышке только из телевизора слышали?!...
17:18:29 09-01-2025
Ждем Мегагидровирус... :-) ... Страшилки эти уже надоели. Три дня соплей, а разговоров на год...
18:30:45 09-01-2025
Дюша (17:18:29 09-01-2025) Ждем Мегагидровирус... :-) ... Страшилки эти уже надоели. Тр... гидро - это к Нестле...!
это они все источники пресной воды скупили...
пока приходится довольствоваться только информационными вирусами... от тех кто информационные ресурсы скупил...
17:28:56 09-01-2025
орви и орви. сезонное.
понравилось кому-то, нагнетая истерию, дополнительные полномочия и финансирование получать.
все отойти от этой вольницы не могут.
как дети, которые после ивана купалы еще неделю с брызгалками бегают и людей обливают
19:38:55 09-01-2025
Опять весь мир к чему-то готовят, от чего-то отвлечь хотят, чистая политика(скорее, грязная)
20:39:57 09-01-2025
Лишь бы на дистант посадили, нет чтобы заранее обезопаситься, они будут ждать пока все заболеют, ничего страшного не случится если дети неделю-другую отдохнут, у нас половина класса болеет
11:00:59 10-01-2025
Ну что ж в период коронавируса освоил акустическую гитару. Теперь прийдется фортепьяно покупать