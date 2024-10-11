Чем опасен вирус Марбург, какие у него симптомы и придет ли он в Россию?

Быстро выявить заболевание сложно: оно может тайно развиваться почти месяц

11 октября 2024, 07:14, ИА Амител

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ВОЗ объявила о высоком риске эпидемии геморрагической лихорадки Марбург. В одной из африканских стран уже подтверждено 36 случаев, при этом 11 пациентов скончались. Специалисты называют эту вспышку уже одной из самых масштабных за последнее время.

Рассказываем, чем опасен вирус Марбург, какие у него симптомы и может ли он появиться в России.

1 Что известно о вспышке марбургской лихорадки? Вспышка вируса в 2024 году происходит на востоке Африки, в Руанде. На данный момент официально подтверждено 36 случаев заболевания, при этом 11 больных скончались. Специалисты испытывают особую тревогу из-за того, что инфекция принадлежит к семейству филовирусов, которое также включает вирус Эбола. Это, в свою очередь, затрудняет диагностику.

2 Что такое вирус Марбург? Первую вспышку вируса зафиксировали еще в 1967 году в Германии. Тогда в лабораторию города Марбурга привезли из Уганды африканских зеленых обезьян, которые оказались инфицированы. Во время работы с биоматериалами заразились и сотрудники. Так, из 31 заболевшего лаборанта семеро скончались. Инцидент привел к тому, что ученые впервые смогли выделить и изучить новый вирус, получивший название в честь города Марбурга.

3 Насколько опасен вирус Марбург? Опасность заболевания в том, что оно вызывает геморрагическую лихорадку. По данным ВОЗ, коэффициент летальности при этом достигает 88%.

4 Как передается лихорадка Марбург? Ранее в интернете появлялась информация о том, что подхватить вирус можно через фрукты, однако это неправда. Марбургская лихорадка передается только через близкий контакт с инфицированным человеком или другими биологическими жидкостями инфицированных животных/людей. Об этом РИА Новости рассказал cтарший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов. Инкубационный период составляет от 6 до 14 дней, но также встречаются случаи проявления первых симптомов только через 21 день.

5 Какие симптомы у вируса Марбург? Первые симптомы очень похожи на грипп и ОРВИ: резкое повышение температуры тела, сильная головная и мышечная боль, тяжелое недомогание. На третий день может появиться водянистая диарея, боли и спазмы в животе, тошнота и рвота. Также у больных наблюдается исхудавший вид, впалые глаза и крайняя апатия. Возможна сыпь на теле, которая не вызывает зуд. А на пятый-седьмой день уже наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения. На последней стадии болезни у пациентов может держаться высокая температура тела, спутанность сознания из-за поражения ЦНС, раздражительность и агрессивность. Чаще всего летальный исход наступает после восьми-девяти дней проявления симптомов.

6 Есть ли вакцина от смертельной инфекции? Российские ученые близки к тому, чтобы ее изготовить. Сейчас Роспотребнадзор планирует проведение клинических испытаний вакцины для профилактики лихорадки Марбург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудниками центра "Вектор" уже разработана вакцина против смертельного вируса. Она прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность.

7 А правда, что вирус Марбург есть на Украине? Правда. Смертельный вирус привез боец ВСУ после обучения в Польше. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Ранее в Гамбурге (четыре часа езды на машине от Щецина) обнаружили первые вспышки заразы у студентов-медиков, которые заразились от африканцев. У ребят текла кровь из глаз, и началась диарея", – сообщает канал.Эти же симптомы были обнаружены у украинца. Сейчас он находится под наблюдением врачей-инфекционистов.